AVM çalışma saatleri değişti! AVM’ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? 2021 güncel saatler…
Milyonları ilgilendiren haber geldi ve AVM çalışma saatleri değişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vakalarının artış göstermesinden dolayı sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerinde değişiklik uygulanmaya başladı. Bu gelişme üzerine tüm illerden vatandaşlar AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. 2021 güncel AVM açılış kapanış saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
Milyonları ilgilendiren haber geldi ve AVM çalışma saatleri değişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vakalarının artış göstermesinden dolayı sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerinde değişiklik uygulanmaya başladı. Bu gelişme üzerine tüm illerden vatandaşlar AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. 2021 güncel AVM açılış kapanış saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından artan vakalardan dolayı koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı ve AVM çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Sokağa çıkma saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapıldığından dolayı AVM saatleri de güncellendi. Peki AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Güncel 2021 AVM çalışma saatleri nedir?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ GÜNCELLENDİ!
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.