Erken emekli olmak isteyenler bu ayrıntıya dikkat! Yıpranma payı ile emeklilik tarihini öne çekin! İşte o 45 meslek…
Tüm çalışanların hayali yıllarca hizmet verdikten sonra rahat bir emeklilik hayatı sürmektir ve buna daha erken ulaşmak isteyenler için bazı detaylar var. Erken emekli olmak isteyenler bu ayrıntıya dikkat, eğer yıpranma payı yüksek olan 45 meslekten birinde çalışıyorsanız SGK'ya başvuru yapabilirsiniz. Diğer meslek dallarına göre hayati tehlikesi bulunan ve ağır işlerde çalışanlar emeklilik konusunda da avantajlı oluyor. Yıpranma payı ile emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz, işte merak edilen o mesleklerin listesi!
Ülkemizde tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı yani 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' tanınıyor. Bu avantaj ile çalışılan sürelere belli oranda gün ekleniyor ve işe girişi belli oranda geriye çekerek daha erken emekli olabilmenin kapıları aralanıyor. Peki yıpranma payı içerisinde geçen meslekler hangileri, çalışılan gün sayısı uzadıkça avantaj da artıyor mu? SGK'ye yıpranma payı ile erken emeklilik amacıyla başvuracakların bilmesi gereken detaylar haberimizde yer alıyor.
'Yıpranma' dediğimiz, kanunda 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye yer alan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.
Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.