Erken emekli olmak isteyenler bu ayrıntıya dikkat! Yıpranma payı ile emeklilik tarihini öne çekin! İşte o 45 meslek…

Ülkemizde tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı yani 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' tanınıyor. Bu avantaj ile çalışılan sürelere belli oranda gün ekleniyor ve işe girişi belli oranda geriye çekerek daha erken emekli olabilmenin kapıları aralanıyor. Peki yıpranma payı içerisinde geçen meslekler hangileri, çalışılan gün sayısı uzadıkça avantaj da artıyor mu? SGK'ye yıpranma payı ile erken emeklilik amacıyla başvuracakların bilmesi gereken detaylar haberimizde yer alıyor.