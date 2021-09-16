1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? Hangi günler yıllık izin süresine dâhil? İşte yıllık izne dair merak edilenler...
Türkiye'de çalışan milyonlarca işçi ve memurun şüphesiz en merak ettiği soruların başında yıllık izin gelmektedir. Yıllık izne dair merak edilen sorular bazen 1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? olurken bazen ise Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dâhil midir? şeklinde. İşte yıllık izne dair merak edilen tüm sorular ve yanıtları...
16.09.2021 07:00
- Son Güncelleme: 16.09.2021 07:00
1- Yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanılır?
1 yıl çalışılması halinde yıllık ücretli izne hak kazanılır. Farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışılmışsa yıllık izne hak kazanılması için gerekli olan 1 yıllık süreyi hesaplarken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplanması gerekiyor. Örneğin önce A işverenine ait X işyerinde 4 ay, sonra da yine A işverenine ait Y işyerinde 8 ay çalışılmış ise, her iki hizmet süresi toplanacağından, Y işyerindeki 8 aylık çalışma yıllık izne hak kazanmak için yeterli olacaktır.