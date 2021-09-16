Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? Hangi günler yıllık izin süresine dâhil? İşte yıllık izne dair merak edilenler...

1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? Hangi günler yıllık izin süresine dâhil? İşte yıllık izne dair merak edilenler...

Türkiye'de çalışan milyonlarca işçi ve memurun şüphesiz en merak ettiği soruların başında yıllık izin gelmektedir. Yıllık izne dair merak edilen sorular bazen 1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? olurken bazen ise Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dâhil midir? şeklinde. İşte yıllık izne dair merak edilen tüm sorular ve yanıtları...

16.09.2021 07:00 - Son Güncelleme: 16.09.2021 07:00
1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? Hangi günler yıllık izin süresine dâhil? İşte yıllık izne dair merak edilenler...

Anayasa ile "dinlenme hakkı" olarak korumaya alınan yıllık izinler milyonlarca işveren ve çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? Hangi günler yıllık izin süresine dâhil? İşte yıllık izne dair merak edilenler...

SABAH'ta yer alan habere göre, Yıllık izne hak kazanmak için tam bir yıl çalışılması gerekiyor. İş Kanunu'na göre yıllık izin süresi 50 ve üstü, 18 yaş ve altına 20 günden daha az olamaz. İzin süreleri paraya çevrilip çalışana teklif edilemediği gibi çalışan da böyle bir talepte bulunamaz.

1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? Hangi günler yıllık izin süresine dâhil? İşte yıllık izne dair merak edilenler...

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez, silinemez ve tamamı bir sonraki döneme aktarılır. Kullanılmayan izin ücreti işten ayrılırken alınır. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? Hangi günler yıllık izin süresine dâhil? İşte yıllık izne dair merak edilenler...

Yıllık izinle ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? Hangi günler yıllık izin süresine dâhil? İşte yıllık izne dair merak edilenler...

1- Yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanılır?
1 yıl çalışılması halinde yıllık ücretli izne hak kazanılır. Farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışılmışsa yıllık izne hak kazanılması için gerekli olan 1 yıllık süreyi hesaplarken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplanması gerekiyor. Örneğin önce A işverenine ait X işyerinde 4 ay, sonra da yine A işverenine ait Y işyerinde 8 ay çalışılmış ise, her iki hizmet süresi toplanacağından, Y işyerindeki 8 aylık çalışma yıllık izne hak kazanmak için yeterli olacaktır.

SON DAKİKA