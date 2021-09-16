1 yıl dolmadan yıllık izne çıkılır mı? Hangi günler yıllık izin süresine dâhil? İşte yıllık izne dair merak edilenler...

SABAH'ta yer alan habere göre, Yıllık izne hak kazanmak için tam bir yıl çalışılması gerekiyor. İş Kanunu'na göre yıllık izin süresi 50 ve üstü, 18 yaş ve altına 20 günden daha az olamaz. İzin süreleri paraya çevrilip çalışana teklif edilemediği gibi çalışan da böyle bir talepte bulunamaz.