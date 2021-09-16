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Çalışan herkes bunu merak ediyor! 6 yıl erken emeklilik fırsatı

Emeklilik hayatıyla ilgili en çok merak edilen konuların başında "nasıl erken emekli olurum" sorusu geliyor. Erkekler erken emeklilik için askerlik borçlanması, kadınlar ise doğum borçlanması yapabiliyor. Peki borçlanma ne işe yarıyor? İşte detaylar...

16.09.2021 09:14 - Son Güncelleme: 16.09.2021 09:14
Çalışan herkes bunu merak ediyor! 6 yıl erken emeklilik fırsatı

Çalışanlar, borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilirler. Borçlanma, sigortalıların, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesi anlamına geliyor.

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Çalışan herkes bunu merak ediyor! 6 yıl erken emeklilik fırsatı

Buna da hizmet borçlanması deniyor ve çalışanlara bu hak tanınıyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün.

Çalışan herkes bunu merak ediyor! 6 yıl erken emeklilik fırsatı

Burada dikkat edilmesi gereken ve çoğu çalışanın yanlış bildiği nokta şu. Borçlanma sadece eksik prim gün sayısına katkı sağlıyor, emeklilik yaşına etkisi olmuyor. Yani, prim gün sayısınız eksik olacak ki, borçlanabilesiniz.

Çalışan herkes bunu merak ediyor! 6 yıl erken emeklilik fırsatı

Örneğin, çalışanın emeklilik yaşı dolmuştur ancak prim gün sayısı eksik olduğu için emekli olmasına imkan tanınmıyordur, prim gün sayısını tamamlamak için daha uzun süre çalışması gerekir; işte, bu çalışan erkekse askerlik, kadınsa doğum borçlanması yaparak emekliliğini erkene çekebilir.

Çalışan herkes bunu merak ediyor! 6 yıl erken emeklilik fırsatı

KADINLARA 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK
Hürriyet'in haberine göre hem doğum hem de askerlik borçlanmasının belirli şartları var. Kadın çalışanların; doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması ve doğumda veya sonrasında adına prim ödenmemesi gerekiyor.

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