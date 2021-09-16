Çalışan herkes bunu merak ediyor! 6 yıl erken emeklilik fırsatı

KADINLARA 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Hürriyet'in haberine göre hem doğum hem de askerlik borçlanmasının belirli şartları var. Kadın çalışanların; doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması ve doğumda veya sonrasında adına prim ödenmemesi gerekiyor.