Emekliye 1000 liralık promosyon dopingi! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Milyonlarca emekli temmuz ayının gelmesi ile birlikte zam hesapları yapmaya başlarken, emekliye bir müjde de bankalardan geldi. Bankalar 450 lirayı bulan promosyon tutarını 1000 liraya kadar yükseltti. Bunun yanı sıra emeklilere düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans gibi hizmetleri de devreye sokan bankalar emeklileri birçok fırsat sundu. Peki emekli promosyonu nasıl alınır? Hangi emekli ne kadar promosyon alır? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

25.06.2019 09:43 - Son Güncelleme: 25.06.2019 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





