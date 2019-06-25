Emekliye 1000 liralık promosyon dopingi! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Milyonlarca emekli temmuz ayının gelmesi ile birlikte zam hesapları yapmaya başlarken, emekliye bir müjde de bankalardan geldi. Bankalar 450 lirayı bulan promosyon tutarını 1000 liraya kadar yükseltti. Bunun yanı sıra emeklilere düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans gibi hizmetleri de devreye sokan bankalar emeklileri birçok fırsat sundu. Peki emekli promosyonu nasıl alınır? Hangi emekli ne kadar promosyon alır? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...
Güneş'in haberine göre bu yaz zam ve ikramiyeyle gelirleri artacak olan emeklilere, promosyon fırsatı da büyüdü. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler 1.000 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da 100-125 lira ödeme yapıyor.