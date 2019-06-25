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Emekliye 1000 liralık promosyon dopingi! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Milyonlarca emekli temmuz ayının gelmesi ile birlikte zam hesapları yapmaya başlarken, emekliye bir müjde de bankalardan geldi. Bankalar 450 lirayı bulan promosyon tutarını 1000 liraya kadar yükseltti. Bunun yanı sıra emeklilere düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans gibi hizmetleri de devreye sokan bankalar emeklileri birçok fırsat sundu. Peki emekli promosyonu nasıl alınır? Hangi emekli ne kadar promosyon alır? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

25.06.2019 09:43 - Son Güncelleme: 25.06.2019 09:43
Emekliye 1000 liralık promosyon dopingi! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar, 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükseltti. Bazıları da düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans,indirimli sigorta gibi birçok hizmeti devreye aldı.

Emekliye 1000 liralık promosyon dopingi! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Güneş'in haberine göre bu yaz zam ve ikramiyeyle gelirleri artacak olan emeklilere, promosyon fırsatı da büyüdü. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler 1.000 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da 100-125 lira ödeme yapıyor.

Emekliye 1000 liralık promosyon dopingi! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

MÜŞTERİ GETİRENE 100 TL
AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale-EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliye 1000 liralık promosyon dopingi! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli müşteri kazandırana 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim yapıyor.

Emekliye 1000 liralık promosyon dopingi! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

FİBABANK: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

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