48, 49, 50, 56 ve 57 yaşında erken emeklilik fırsatı! SGK emeklilik hesaplama! Ve netleşti! Bunu yapmanız lazım...
48, 49, 50, 56 ve 57 yaşında erken emeklilik fırsatı! SGK mevzuatında geçerli olan uygulamalar kapsamında bayan çalışanlar ve erkek çalışanlar 50 yaşın hemen üzerinde emekli olabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekiyor. Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Peki en erken yaşta emekli olmak için hakikatleştirilmesi gereken müracaat şartları neler?
48, 49, 50, 56 ve 57 yaşında erken emeklilik fırsatı! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik için ise işe giriş tarihi en ehemmiyetli nokta oluyor. Belirli bir tarihten evvel sigortalı olanlar için ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Bunun için kadınların 9 Eylül 1999 itibariyle 18, erkeklerin ise 23 yılı tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani kadınların 9 Eylül 1981 öncesinde erkeklerin ise 9 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olmaları isteniyor. Aksi halde 3 bin 600'ü tamamladıkları tarihe göre kademeli yaş artışı söz konusu.
'NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?' DİYORSANIZ İŞTE ŞARTLAR!
Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;
1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.
3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.
48 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI
Emekli olmak isteyen bir çalışan kendisine ait özel durumları SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu'ya yöneltti. Posta'da yer alan habere göre ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşın sorusu ve cevabı şu şekilde;
1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
KADIN ÇALIŞANLARDA 52 YAŞINDA EMEKLİLİK
Ekrem Sarısu kadın çalışanlara yönelik örnek teşkil edecek bir soruya yanıt verdi. SGK prim birleştirme hakkında bilgi veren SGK Uzmanına sorulan soruda "10 Mart 1969 doğumlu eşimin ilk SSK başlangıç tarihi 1 Ocak 1995 olup 307 gün prim ödemesi var. 12 Aralık 1996'da memur olarak atandı ve hâlâ çalışıyor. 307 gün SSK'yı hizmet birleştirmesi yaptık." bilgileri verildi. Açıklamanın sorunda ise kadın çalışanın ne zaman emekli olabileceği soruldu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Sarısu öncelikle çalışma hayatında yer alan kadının emeklilik şartlarını daha sonra ise kaç yaşında emekli olacağını açıkladı. Açıklamada "Eşiniz emekli olmak için 20 tam yıl fiili hizmet süresi ve 52 yaş şartlarına tabi. Emekli olmak için aranan şartları sağladığından istediği zaman emekli olabilir." bilgileri yer aldı.