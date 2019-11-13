GaleriEkonomi

Dünyanın en zengin ülkeleri listesi açıklandı! 2050 yılında Türkiye...

Bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini ölçerek ülkelerin değerini gösteren Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) denir. PWC'nin yayınladığı rapora göre, 2050 yılında satın alma gücü paritesiyle dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu. GSYİH sıralamasında Türkiye'nin yeri bakın kaçıncı sıra oldu! İşte PWC'nin raporuna göre dünyanın en zengin ülkeleri ve Türkiye'nin yeri.

13.11.2019 15:43 - Son Güncelleme: 13.11.2019 15:53
Dünyanın en zengin ülkeleri listesi açıklandı! 2050 yılında Türkiye...

PWC'nin yayınladığı rapora göre, 2050 yılında satın alma gücü paritesiyle dünyanın en büyük ülke ekonomileri...

Dünyanın en zengin ülkeleri listesi açıklandı! 2050 yılında Türkiye...

İşte dünyanın en zengin ülkeleri

32 - Hollanda

Dünyanın en zengin ülkeleri listesi açıklandı! 2050 yılında Türkiye...

31 - Kolombiya

Dünyanın en zengin ülkeleri listesi açıklandı! 2050 yılında Türkiye...

30 - Polonya

Dünyanın en zengin ülkeleri listesi açıklandı! 2050 yılında Türkiye...

29 - Arjantin

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Milyonları ilgilendiriyor! 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi
Milyonları ilgilendiriyor! 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi