Dünyanın en zengin ülkeleri listesi açıklandı! 2050 yılında Türkiye...

Bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini ölçerek ülkelerin değerini gösteren Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) denir. PWC'nin yayınladığı rapora göre, 2050 yılında satın alma gücü paritesiyle dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu. GSYİH sıralamasında Türkiye'nin yeri bakın kaçıncı sıra oldu! İşte PWC'nin raporuna göre dünyanın en zengin ülkeleri ve Türkiye'nin yeri.

13.11.2019 15:43 - Son Güncelleme: 13.11.2019 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





