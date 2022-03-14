Akaryakıt fiyatları sahibinden ikinci el araç satışlarını fena vurdu! Yarı yarıya düştü!
Rusya - Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları sahibinden ikinci el araba satışlarını derinden etkiledi. Brent petrol fiyatlarının artmasıyla akaryakıta gelen zamlar ikinci el piyasasını olumsuz etkiledi. Oto galericiler, akaryakıt artışlarından kaynaklı araç satışlarının yarı oranda azaldığını belirtti.
14.03.2022 13:57 - Son Güncelleme: 14.03.2022 13:57
Rusya-Ukrayna savaşı dünyada nedeniyle birçok sektör etkilerken brent petrol fiyatları 130 dolara kadar fırladı. Artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam gelirken ikinci el araç piyasasını ise olumsuz etkiledi. Aylık 15 araç satan galericiler, fiyat artışının ardından bu sayının 6-7'lere kadar gerilediğini belirtti.