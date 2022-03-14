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Akaryakıt fiyatları sahibinden ikinci el araç satışlarını fena vurdu! Yarı yarıya düştü!

Rusya - Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları sahibinden ikinci el araba satışlarını derinden etkiledi. Brent petrol fiyatlarının artmasıyla akaryakıta gelen zamlar ikinci el piyasasını olumsuz etkiledi. Oto galericiler, akaryakıt artışlarından kaynaklı araç satışlarının yarı oranda azaldığını belirtti.

14.03.2022 13:57 - Son Güncelleme: 14.03.2022 13:57
Akaryakıt fiyatları sahibinden ikinci el araç satışlarını fena vurdu! Yarı yarıya düştü!

Rusya-Ukrayna savaşı dünyada nedeniyle birçok sektör etkilerken brent petrol fiyatları 130 dolara kadar fırladı. Artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam gelirken ikinci el araç piyasasını ise olumsuz etkiledi. Aylık 15 araç satan galericiler, fiyat artışının ardından bu sayının 6-7'lere kadar gerilediğini belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akaryakıt fiyatları sahibinden ikinci el araç satışlarını fena vurdu! Yarı yarıya düştü!

"İKİNCİ EL ARAÇLARDA EN DÜŞÜK FİYATLARA ULAŞTIK"
Akaryakıta gelen zamlardan sonra ikinci el araç piyasasının etkilendiğini söyleyen galerici Gökhan Ardeşen, "Yatırım için araç alanları etkilemedi. İkinci el araçlarda en düşük fiyatlara ulaştık.

Akaryakıt fiyatları sahibinden ikinci el araç satışlarını fena vurdu! Yarı yarıya düştü!

Bir süre sonra fiyatlar artacaktır. Temmuz ve Ağustos ayında ikinci el araçlarda yüzde 40'lık bir artış olabilir diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatları sahibinden ikinci el araç satışlarını fena vurdu! Yarı yarıya düştü!

"AKARYAKIT FİYATLARINDA ARTIŞ NEDENİYLE SATIŞLARIMIZ YÜZDE 50 ORANINDA DÜŞTÜ"
Araç satışlarında düşüş olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, "İnsanlarımız panik yaptı araçları ellerinden çıkarmaya başladılar. Araç alıcısı şuanda pek yok.

Akaryakıt fiyatları sahibinden ikinci el araç satışlarını fena vurdu! Yarı yarıya düştü!

Araç fiyatları şuanda düşmez. Araç maliyetleri petrole bağlı ilerliyor. Petrol fiyatı arttığı için araç fiyatları da günden güne artacaktır. Araç parçalarının yüzde 80'i petrolden yapıldığı için petrol fiyatı arttıkça araç fiyatlarıda artacaktır.

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