Akaryakıt fiyatları sahibinden ikinci el araç satışlarını fena vurdu! Yarı yarıya düştü!

Rusya-Ukrayna savaşı dünyada nedeniyle birçok sektör etkilerken brent petrol fiyatları 130 dolara kadar fırladı. Artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam gelirken ikinci el araç piyasasını ise olumsuz etkiledi. Aylık 15 araç satan galericiler, fiyat artışının ardından bu sayının 6-7'lere kadar gerilediğini belirtti.

