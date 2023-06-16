ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI YENİ MAAŞLAR HESAPLANDI! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Refah payı ne kadar olacak?
ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI YENİ MAAŞLAR HESAPLANDI! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin ipucu verdi. Peki emekliler ne kadar zam alacak? EYT'liler de yararlanacak mı? İşte detayları...
İŞTE HAZİRAN TAHMİNİ
Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek.
KADEMELİ ARTIŞ
İlk 6 aylık enflasyon oranındaki Temmuz zammı, eklenecek refah fayı ile artırılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik yapılacak kademeli zam da bu kapsamda değerlendirilecek. Aylık miktarına göre farklı zam oranları masada. Burada yüzde 30 ile 45 arasında zam formülü dile getiriliyor.
KÖK AYLIĞA YANSIYACAK
Emekliye halen en az 7 bin 500 lira aylık ödenirken, Temmuz zammı bu tutara değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Ancak 7 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. Burada 10 bin lira formülü dile getiriliyor. Eğer taban aylık 10 bin lira yapılırsa, kök aylık Temmuz zammı sonrası bu tutarın altında kalıyorsa yapılacak aylık ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. Üstündeyse kök aylık ödenecek.