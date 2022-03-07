EPDK’ya tavan fiyat belirleme yetkisi! Gözler masadan çıkacak kararı bekliyor

Düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Bu şekilde güneş, rüzgar, hidroelektrik, doğal gaz, ithal ve yerli kömür gibi elektrik üretimi yapılan ortamlarda üreticilere tavan fiyat uygulayacak olan EPDK ürün bazında piyasa takas fiyatı belirleme yetkisine sahip olacak.