EPDK’ya tavan fiyat belirleme yetkisi! Gözler masadan çıkacak kararı bekliyor
Rusya - Ukrayna arasındaki savaşla birlikte gözler enerji fiyatlarına çevrildi. Elektriğe ilişkin yeni düzenlemeye göre EPDK'ya elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunma yetkisi verilecek. Meclis'e gelecek söz konusu düzenleme ile amaç artan fiyat artışını önlemek.
07.03.2022 11:01 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:11
TAVAN FİYAT UYGULANACAK
Düzenleme kapsamında Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından işletilen borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına ilişkin EDPK'ya yetki verilecek. Bu şekilde örneğin tüm dünyada artan doğal gaz maliyetleri sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı İtalya'da yerli kömür, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak.