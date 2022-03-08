Büyük sürpriz! Netleşmeye başladı! 2022 yılı SGK-Bağkur'lu emeklilere çifte bayram ettirecek rakam geliyor mu? Emekli ikramiyesi ne kadar?
Ramazan Bayramı'na az bir vakit kala emekliye bayramda ödenecek ikramiye oranlarının en kadar bulunduğu merak edilmeye başladı. Heyecanla beklenilen yeni oranların ise emeklinin yüzünü güldürmesi bekleniyor. 2022 senesine dair emekli maaş zammının belli olmasının sonrasında büyük bir merak uyandıran bayram ikramiyelerinin ise bu sene en düşük emekli maaşı seviyesine kadar çıkarılması beklentisi oluştu. Ancak mevzuya dair şimdilik net bir açıklama bulunmuyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar
Emekli bayram ikramiyelerinde zam beklentisi devam ediyor. 2022 yılının gelmesinin ardından başlayan ne kadar zamlanacağı merak edilen emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde yeni gelişmeler ve tahminler ise dikkat çekiyor. Vatandaşların beklentisi ise Ramazan Bayramı itibariyle 2022 yılının ilk ikramiye ödemesinin zamlı oranlar üzerinden yapılması yönünde. Emekli ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği ve ne kadar artacağı ise büyük bir merak uyandırıyor.
Konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan uzmanlar ise farklı formüllerin gündeme alınabileceğine işaret ediyor. Asgari ücrete gelen yüzde 50'nin üzerinde zam oranlarının dikkate alınması veya yeniden değerleme oranına göre emekli bayram ikramiyelerinde bir zam yapılması gerektiği düşüncesi yayınlaşmış durumda.