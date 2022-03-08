Büyük sürpriz! Netleşmeye başladı! 2022 yılı SGK-Bağkur’lu emeklilere çifte bayram ettirecek rakam geliyor mu? Emekli ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyelerinde zam beklentisi devam ediyor. 2022 yılının gelmesinin ardından başlayan ne kadar zamlanacağı merak edilen emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde yeni gelişmeler ve tahminler ise dikkat çekiyor. Vatandaşların beklentisi ise Ramazan Bayramı itibariyle 2022 yılının ilk ikramiye ödemesinin zamlı oranlar üzerinden yapılması yönünde. Emekli ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği ve ne kadar artacağı ise büyük bir merak uyandırıyor.