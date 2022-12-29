Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EPDK’dan elektrikte fiyat artışlarına yakın takip!

EPDK’dan elektrikte fiyat artışlarına yakın takip!

EPDK'nın elektrik üreticileriyle bir araya geldiği toplantıda tüketicileri yüksek maliyet artışından korumak üzere devreye alınan azami uzlaştırma fiyat mekanizmasından (AUF) taviz verilmeyeceği belirtildi.

29.12.2022 08:54 - Son Güncelleme: 29.12.2022 08:55
EPDK’dan elektrikte fiyat artışlarına yakın takip!

Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte hızla yükselen enerji hammadde fiyatları özellikle Avrupa'da enerji krizine yol açarken, kış ayları öncesi başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi hem arz güvenliğini sağlamak hem de tüketicileri yüksek maliyet artışlarından koruyabilmek amacıyla yeni tedbirleri devreye aldı. Bu tedbirlerden biri Türkiye'nin de devreye aldığı azami uzlaştırma fiyat mekanizması (AUF) oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EPDK’dan elektrikte fiyat artışlarına yakın takip!

AUF İKİNCİ KEZ UZATILDI
EPDK önce nisan ayında 6 ay için bu mekanizmayı devreye alırken, yaşanan küresel gelişmeler sebebi ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının arz güvenliğini sekteye uğratmamasının hedeflendiğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Mekanizmanın süresi geçen ekim ayında 6 ay daha uzatıldı.

EPDK’dan elektrikte fiyat artışlarına yakın takip!

AUF ile birlikte hiçbir santral kapatılmadı ve enerji arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Tüketiciler de uluslararası piyasalardaki olağanüstü maliyet artışlarından kaynaklı fiyat hareketlerinden korunmuş oldu.

EPDK’dan elektrikte fiyat artışlarına yakın takip!

TÜKETİCİLER PİYASADAKİ ARTIŞLARDAN KORUNDU
EPDK tarafından alınan karar ile ekim ayı için azami uzlaştırma fiyatları megawatsaat başına doğal gaz santralleri için 4.500 TL, ithal kömürü santralleri için 2.750 TL, yerli kömür santralleri için 2.050 TL, yenilenebilir kaynaklar için 1.540 TL olarak belirlenmişti.

EPDK’dan elektrikte fiyat artışlarına yakın takip!

Serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark destekleme bedeli olarak kaynak bazlı destekleme havuzunda toplanıyor. Bu havuzda oluşan gelir düzenlemeye tabi bütün tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak, tüketicilerin piyasada oluşan artışlardan korunması sağlanıyor. EPDK bu süreci titizlikle takip ediyor.

SON DAKİKA