EPDK’dan elektrikte fiyat artışlarına yakın takip!
EPDK'nın elektrik üreticileriyle bir araya geldiği toplantıda tüketicileri yüksek maliyet artışından korumak üzere devreye alınan azami uzlaştırma fiyat mekanizmasından (AUF) taviz verilmeyeceği belirtildi.
Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte hızla yükselen enerji hammadde fiyatları özellikle Avrupa'da enerji krizine yol açarken, kış ayları öncesi başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi hem arz güvenliğini sağlamak hem de tüketicileri yüksek maliyet artışlarından koruyabilmek amacıyla yeni tedbirleri devreye aldı. Bu tedbirlerden biri Türkiye'nin de devreye aldığı azami uzlaştırma fiyat mekanizması (AUF) oldu.
AUF İKİNCİ KEZ UZATILDI
EPDK önce nisan ayında 6 ay için bu mekanizmayı devreye alırken, yaşanan küresel gelişmeler sebebi ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının arz güvenliğini sekteye uğratmamasının hedeflendiğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Mekanizmanın süresi geçen ekim ayında 6 ay daha uzatıldı.
TÜKETİCİLER PİYASADAKİ ARTIŞLARDAN KORUNDU
EPDK tarafından alınan karar ile ekim ayı için azami uzlaştırma fiyatları megawatsaat başına doğal gaz santralleri için 4.500 TL, ithal kömürü santralleri için 2.750 TL, yerli kömür santralleri için 2.050 TL, yenilenebilir kaynaklar için 1.540 TL olarak belirlenmişti.
Serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark destekleme bedeli olarak kaynak bazlı destekleme havuzunda toplanıyor. Bu havuzda oluşan gelir düzenlemeye tabi bütün tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak, tüketicilerin piyasada oluşan artışlardan korunması sağlanıyor. EPDK bu süreci titizlikle takip ediyor.