EPDK’dan elektrikte fiyat artışlarına yakın takip!

Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte hızla yükselen enerji hammadde fiyatları özellikle Avrupa'da enerji krizine yol açarken, kış ayları öncesi başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi hem arz güvenliğini sağlamak hem de tüketicileri yüksek maliyet artışlarından koruyabilmek amacıyla yeni tedbirleri devreye aldı. Bu tedbirlerden biri Türkiye'nin de devreye aldığı azami uzlaştırma fiyat mekanizması (AUF) oldu.