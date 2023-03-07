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Haberler Ekonomi 700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

Kamu çerçeve protokolü hakkında aramalar hız kazandı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri için süreç devam ediyor. Türk-İş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin taleplerini neticelendirmek için Ocak ayında görüşmeler yapılmıştı. Peki, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
07.03.2023 10:47 - Son Güncelleme: 07.03.2023 10:47
700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

TÜRK-İŞ, kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirmek için geçtiğimiz ay toplanmıştı. Konu hakkında gelişme olup olmadığı merak edilip araştırılıyor. Peki, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? İşte detaylar...

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700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

Henüz konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

2023-2025 Dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü İçin Resmi Görüşmeler Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş heyetini kabul etti.

700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işçi ve işveren kesimleri ile birlikte gerçekleştirilen görüşme ile 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023-2025 dönemini kapsayacak olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin çalışmalar resmi olarak başlamış oldu.

700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Türkiye İşçi Sendikaları (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine bugün (20 Ocak) resmen başladık. Bir birde başlayan görüşmelerde yüzde 30 civarında arkadaşımız, üç birde de yüzde 70 civarında 700 bin işçimizin sözleşme görüşmeleri. Ayın 9'unda Bakan Beyle bir toplantı yapmıştık, bugün de ilk resmi toplantıyı işveren temsilcisiyle beraber yaptık.

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