700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Türkiye İşçi Sendikaları (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine bugün (20 Ocak) resmen başladık. Bir birde başlayan görüşmelerde yüzde 30 civarında arkadaşımız, üç birde de yüzde 70 civarında 700 bin işçimizin sözleşme görüşmeleri. Ayın 9'unda Bakan Beyle bir toplantı yapmıştık, bugün de ilk resmi toplantıyı işveren temsilcisiyle beraber yaptık.