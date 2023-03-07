700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?
Kamu çerçeve protokolü hakkında aramalar hız kazandı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri için süreç devam ediyor. Türk-İş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin taleplerini neticelendirmek için Ocak ayında görüşmeler yapılmıştı. Peki, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? İşte detaylar...
TÜRK-İŞ, kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirmek için geçtiğimiz ay toplanmıştı. Konu hakkında gelişme olup olmadığı merak edilip araştırılıyor. Peki, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? İşte detaylar...
Görüşmelerin ardından açıklama yapan Türkiye İşçi Sendikaları (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine bugün (20 Ocak) resmen başladık. Bir birde başlayan görüşmelerde yüzde 30 civarında arkadaşımız, üç birde de yüzde 70 civarında 700 bin işçimizin sözleşme görüşmeleri. Ayın 9'unda Bakan Beyle bir toplantı yapmıştık, bugün de ilk resmi toplantıyı işveren temsilcisiyle beraber yaptık.