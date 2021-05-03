Engelli ve evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Mayıs ayı engelli maaşları bayramdan önce erken yatar mı?

Engelli ve evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşı ve evde bakım maaşları her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılıyor. Devlet tarafından ödenecek maaşlar, bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla erken yatırılacak. Engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşlar da maaşlarının erken yatıp yatmayacağını merak etmeye başladı. Peki engelli ve evde bakım maaşı ne zaman yatacak?