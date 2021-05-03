Engelli ve evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Mayıs ayı engelli maaşları bayramdan önce erken yatar mı?
Engelli, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Engelli ve evde bakım maaşları alan vatandaşlar bu süreçte maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş engelli ve evde bakım maaşlarından faydalanıyor. Mayıs ayında memur maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin erken yatacak olması dolayısıyla engelli ve evde bakım maaşının erken yatıp yatmayacağı da merak edilmeye başlandı. Peki engelli ve evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Engelli ve evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşı ve evde bakım maaşları her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılıyor. Devlet tarafından ödenecek maaşlar, bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla erken yatırılacak. Engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşlar da maaşlarının erken yatıp yatmayacağını merak etmeye başladı. Peki engelli ve evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacaktır.