Elinizi çabuk tutun! İkinci elde fiyatlar fırlayabilir! Mayıs ayı ikinci el araç fiyatları ne kadar olacak?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, otomobil satışlarının tam kapanma döneminde de devam edebilmesi için ilgili bakanlıklarla görüşme halinde olduklarını açıkladı.



Mersin, "Hafta sonu kapatmalarında olduğu gibi, tam kapanma döneminde de bayiler telefonlarla araç satışı yapmaya devam edecek. Fakat, araç teslim konusu şuan için belirsizliğini koruyor. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Bu kişilere yönelik özel izin görüşmesi yapıyoruz. Showroomları açmadan satışları devam ettirmek için çalışıyoruz" dedi.