Elinizi çabuk tutun! İkinci elde fiyatlar fırlayabilir! Mayıs ayı ikinci el araç fiyatları ne kadar olacak?
Yazın habercisi Mayıs ayına girilmesiyle birlikte sektör temsilcileri bu ayda ikinci el araçlara yoğun talep gösterilmesini bekliyor. Tam kapanma sürecinin ardından araç fiyatlarında talep artışıyla birlikte fiyatların da artacağı tahmin ediliyor. Pandemi nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma kararı mayısa damga vuracak. Otomotiv sektörü, kapalı günlerdeki kaybı son iki haftada telafi etmenin planlarını yapıyor. Peki Mayıs ayı ikinci el araç fiyatları ne kadar olacak?
Mayıs ayı ikinci el araç fiyatları ne kadar olacak? Nisan ayında düşüş yaşayan ikinci el araç piyasasında hareketli günler bekleniyor. Tahminlere göre Mayıs ayında yoğun bir araç satışı beklenirken bu durumun fiyatları da etkileyeceği konuşuluyor. Birçok araç şirketi de Mayıs ayı araç kampanyalarını duyurmaya başladı. İşte Mayıs ayı ikinci el araç fiyatları!
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, otomobil satışlarının tam kapanma döneminde de devam edebilmesi için ilgili bakanlıklarla görüşme halinde olduklarını açıkladı.
Mersin, "Hafta sonu kapatmalarında olduğu gibi, tam kapanma döneminde de bayiler telefonlarla araç satışı yapmaya devam edecek. Fakat, araç teslim konusu şuan için belirsizliğini koruyor. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Bu kişilere yönelik özel izin görüşmesi yapıyoruz. Showroomları açmadan satışları devam ettirmek için çalışıyoruz" dedi.
Tam kapanma döneminde showroom çalışanlarının işe gidemeyeceğini vurgulayan Mersin, servislerin açık kalması gerektiğini bildirdi.
Mersin, "Tam kapanma döneminde izinli kesimler ve araçlar hareket halinde olacağı için servis hizmeti gerekli. Bu dönemde TSE 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip yetkili servislerin tam kapanmadan muaf tutulması yönünde ilgili bakanlıklara görüş belirttik. Kazalı araçların onarımı da bu dönemde ayrıca önemli. Hareket halinde olan araçlara yönelik servis hizmetini tam kapanma döneminde bir kamu hizmeti olarak görüyoruz" görüşünü paylaştı.