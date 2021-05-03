1.100 lira o tarihte hesaplarda! Bankalardan ikramiye kararı... Emeklilere bankaya gitmek serbest mi?
1.110 lira emekli ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ikramiye zam müjdesi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde tarih bilgisinin verilmesinin ardından bankalardan da emekli ikramiyesi kararı geldi. Bankalarda mesai saatleri değişecek. 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasakları nedeniyle emekliler bayram ikramiyelerini nasıl alacağını da merak ediyor. Peki emeklilere bankaya gitmek serbest mi?
Emeklilerin cepleri Ramazan Bayramı öncesi rahatlayacak. Milyonlarca emekli vatandaş bayramlardan önce 1.000 lira ikramiye alıyordu. Bu yıl emekli bayram ikramiyesine yüzde 10'luk büyük bir zam yapıldı ve ikramiyeler 1.110 liraya yükseltildi. İkramiyeleri almak isteyen emeklilerin kafasını kurcalayan soru ise bankalara gitme sırasında uygulanacak yasaklar oldu. Peki emeklilere bankaya gitmek serbest mi? İşte yanıtı!
Bakanlık, tam kapanma döneminde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emeklilerin, ikametine en yakın şubesine gidebileceklerini açıkladı.
Ayrıca, yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.
Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine ödemeleri evlerinde gerçekleştirilecek.
Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.
Vatandaşlarımızın bu muafiyeti bankanın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır. Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir."