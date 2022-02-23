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Engelli çalışanlara erken emeklilik şansı! Engelli emeklilik şartları 2022 nelerdir? Sigortalı işe başlanan tarih…

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) engelli çalışanlara erken emeklilik şansı sunması gündemde yoğun ilgi görüyor ve detaylar araştırılıyor. Engelli emeklilik şartları 2022 araştırılıyor ve başvuru yapmak isteyenler SGK'nin istediği sigorta başlangıç yılı, ödenen primler, engelli raporu gibi istenen detayların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Sigortalı işe başlanan tarih öncesi ve sonrası emeklilikte nasıl bir yol çizilmesini sağlıyor? Engelli vatandaşlar ne zaman emekli olabiliyor? İşte ayrıntılar!

23.02.2022 13:07 - Son Güncelleme: 23.02.2022 13:07
Engelli çalışanlara erken emeklilik şansı! Engelli emeklilik şartları 2022 nelerdir? Sigortalı işe başlanan tarih…

Engelli çalışanlara erken emeklilik imkanına nasıl ulaşılabileceği gündemde en merak edilen konular arasında yer alıyor. Engelli emeklilik şartları 2022 nelerdir? Sigortalı işe başlanan tarih bu konuda oldukça önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) engelli çalışanlara erken emekliliğin hangi şartlarda sunduğu tüm detaylar haberimzide yer alıyor

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Engelli çalışanlara erken emeklilik şansı! Engelli emeklilik şartları 2022 nelerdir? Sigortalı işe başlanan tarih…

Hizmet akdi ile çalışan sigortalılardan Ekim/2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan ve engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra tespit ettirenlerden;

Engelli çalışanlara erken emeklilik şansı! Engelli emeklilik şartları 2022 nelerdir? Sigortalı işe başlanan tarih…

- 6/8/2003 tarihinden önce sigortalı olanlardan;

Bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı,

Engelli çalışanlara erken emeklilik şansı! Engelli emeklilik şartları 2022 nelerdir? Sigortalı işe başlanan tarih…

Bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilmektedir.

Engelli çalışanlara erken emeklilik şansı! Engelli emeklilik şartları 2022 nelerdir? Sigortalı işe başlanan tarih…

- 6/8/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;

Birinci derecede sakatlığı (% 80 - %100 arasında) olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı,

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