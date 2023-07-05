%38.21 mi %40.25 mi? Emekli maaşlarına NE KADAR ZAM geldi? SSK, Bağkur EMEKLİ ZAM ORANI kalem kalem hesaplandı....
Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranının açıklanmasıyla detaylar netleşti. Emekli ve memur milyonlarca kişi maaşlarına ne kadar zam geldiğini merak ediyor. SSK, Bağ-Kur'luya açıklanan %38'in üzerinde zam yapılması bekleniyor. Enflasyon oranının yanı sıra, refah payı ve seyyanen zam gibi detayları göz önüne alarak emekli maaş tablosunu ortaya çıkardık. İşte Temmuz 2023 emekli, memur zamlı maaş tablosu...
05.07.2023 15:12 - Son Güncelleme: 05.07.2023 15:13
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 3,92 yıllık yüzde 38,21 oldu. Emekli ve memurlar ise maaşlarına toplamda ne kadar zam geleceğini merak ediyor. İşte Temmuz 2023 zamlı emekli maaşları...