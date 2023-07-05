%38.21 mi %40.25 mi? Emekli maaşlarına NE KADAR ZAM geldi? SSK, Bağkur EMEKLİ ZAM ORANI kalem kalem hesaplandı....

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 3,92 yıllık yüzde 38,21 oldu. Emekli ve memurlar ise maaşlarına toplamda ne kadar zam geleceğini merak ediyor. İşte Temmuz 2023 zamlı emekli maaşları...