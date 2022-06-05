5 Haziran hangi sigaraya zam geldi? 2022 Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi! Camel, Kent, LM, Winston, Parliament, Marlboro sigaraya zam var mı?
Sigara fiyatları günün ilk saatleriyle merak konusu oldu. Gündemde sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? İşte 4 Haziran Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi
Sigara fiyatları günün ilk saatleriyle merak konusu oldu. Gündemde sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? İşte 4 Haziran Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Philip Morris, JTI ve BAT grubu tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı yönünde bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
İşte 2022 güncel sigara fiyatları:
2022 BAT SİGARA FİYATLARI
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL
Kent D-Range: 26 TL
Kent (Blue, Grey, White): 27 TL