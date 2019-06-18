"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi"nin detayları neler? Milyonlara konut kredisi müjdesi
Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ev sahibi olmak isteyenler için Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürününü kullanıma sundu. Kredi faizinin TÜFE'den yüzde 0.19 puan fazla olacağı belirtilirken, enflasyon düştükçe kredinin faizinin de düşeceği aktarıldı. Faizin üst limiti olarak ise yüzde 2.25 oranı belirlendi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ürün ile ilgili bilgi aktarırken enflasyonun düştüğü dönemde bu kredinin tüketici lehine olacağını aktardı. Peki Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl hesaplanır? Enflasyona Endeksli Konut Kredisine başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankanın müşterilerinin talebine sunduğu Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne ilişkin, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik." dedi.
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Milliyet'in haberine göre Türkiye'de konut kredilerinin Tüketici Yasası'ndan kaynaklanan uygulamalar nedeniyle sabit faizli olduğunu hatırlatan Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik. Bunu yaparken Türkiye'deki mevcut konut üreticilerinin hal-i pürmelalini de iyi bildiğimiz için onlara bir katkı olmasını istedik." diye konuştu.
TALEP CANLANSIN
Talebi nasıl artıracaklarını düşünerek bu ürünü öne aldıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:
"Gelecekte enflasyonun düşeceğini hepimiz biliyoruz. Göstergeler bunu doğruluyor. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Örneğin gelecek ay enflasyon yüzde 12 oldu. Aylık yüzde 1'e geliyor. Buna 0,19 ekliyoruz. Demek ki kullanacağımız faiz oranı yüzde 1,19. Bugün kaç? Diyelim ki yüzde 20. Aylık yüzde 1,67. Gelecekte enflasyon daha aşağı ineceği için fiyat aşağı yönlü hareket edecek."
ENFLASYON DÜŞECEK...
"Bu yeni ürünümüzde ise şu anda 1,69'un biraz üstünde gibi bir fiyat çıkıyor" diyen Aydın şöyle konuştu:
"Ama gelecekte faizlerin ve enflasyonun aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorsanız bu ürün sizin için avantajlı hale geliyor. Diğerinde faiz sabit. Demek ki bu yaptığımız ürün bir değişken faizli oluyor, enflasyona endeksli oluyor, gelecekteki paranın maliyetindeki olumlu seyir tüketiciye yansıtılacağı için biz bunu yapmış oluyoruz."
Aydın, kredi oranını isteyen müşterilerin 6 ayda, isteyenlerin de 12 ayda bir yeni orandan hesaplanmasını isteyebileceklerini bildirdi.