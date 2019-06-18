"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi"nin detayları neler? Milyonlara konut kredisi müjdesi

ENFLASYON DÜŞECEK...

"Bu yeni ürünümüzde ise şu anda 1,69'un biraz üstünde gibi bir fiyat çıkıyor" diyen Aydın şöyle konuştu:

"Ama gelecekte faizlerin ve enflasyonun aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorsanız bu ürün sizin için avantajlı hale geliyor. Diğerinde faiz sabit. Demek ki bu yaptığımız ürün bir değişken faizli oluyor, enflasyona endeksli oluyor, gelecekteki paranın maliyetindeki olumlu seyir tüketiciye yansıtılacağı için biz bunu yapmış oluyoruz."

Aydın, kredi oranını isteyen müşterilerin 6 ayda, isteyenlerin de 12 ayda bir yeni orandan hesaplanmasını isteyebileceklerini bildirdi.