Bunları yapmayın işinizden olmayın! İşte iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan nedenler...
Milyonlarca çalışan için yasalarda koruyucu tedbirler bulunuyor. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, işe geri dönüş hakkı, haklı fesih imkanı bunlardan bazıları. Çalışanların olduğu kadar işverenlerin de hakları bulunuyor. Bu yüzden çalışanların bazı kurallara uyması gerekiyor. İşverenin fesih hakkı kimi zaman tazminatsız olabileceği gibi, kimi zaman da tazminatı ödeyerek oluyor. İşverene zarar vermek, işini eksik olarak yerine getirmek, işi durduracak şekilde telefon görüşmeleri yapmak, geç gelmek gibi nedenler iş sözleşmelerinin feshedilmesine yol açıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı...
Milyonlarca çalışan için yasalarda koruyucu tedbirler bulunuyor. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, işe geri dönüş hakkı, haklı fesih imkanı bunlardan bazıları. Çalışanların olduğu kadar işverenlerin de hakları bulunuyor. Bu yüzden çalışanların belli bazı kurallara riayet etmesi gerekiyor. İşverenin fesih hakkı kimi zaman tazminatsız olabileceği gibi, kimi zaman da tazminatı ödeyerek oluyor.
Gelelim borç isteme konusuna... İki kişi arasındaki bir olayda işverenin müdahalesi söz konusu değil. Ancak eğer bir işçi çalışma düzenini bozacak şekilde herkesten borç istiyorsa, işverene fesih hakkı doğuyor. Maaşa gelen haciz ise işverene bu hakkı vermiyor. Ancak çok fazla haciz geliyorsa Yargıtay işverene tazminatları ve tüm hakları ödeyerek fesih hakkı tanıyor.