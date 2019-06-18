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Bunları yapmayın işinizden olmayın! İşte iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan nedenler...

Milyonlarca çalışan için yasalarda koruyucu tedbirler bulunuyor. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, işe geri dönüş hakkı, haklı fesih imkanı bunlardan bazıları. Çalışanların olduğu kadar işverenlerin de hakları bulunuyor. Bu yüzden çalışanların bazı kurallara uyması gerekiyor. İşverenin fesih hakkı kimi zaman tazminatsız olabileceği gibi, kimi zaman da tazminatı ödeyerek oluyor. İşverene zarar vermek, işini eksik olarak yerine getirmek, işi durduracak şekilde telefon görüşmeleri yapmak, geç gelmek gibi nedenler iş sözleşmelerinin feshedilmesine yol açıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı...

18.06.2019 07:50 - Son Güncelleme: 18.06.2019 07:50
Bunları yapmayın işinizden olmayın! İşte iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan nedenler...

Milyonlarca çalışan için yasalarda koruyucu tedbirler bulunuyor. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, işe geri dönüş hakkı, haklı fesih imkanı bunlardan bazıları. Çalışanların olduğu kadar işverenlerin de hakları bulunuyor. Bu yüzden çalışanların belli bazı kurallara riayet etmesi gerekiyor. İşverenin fesih hakkı kimi zaman tazminatsız olabileceği gibi, kimi zaman da tazminatı ödeyerek oluyor.

Bunları yapmayın işinizden olmayın! İşte iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan nedenler...

Bu sebeplerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: İşverene zarar vermek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, işini eksik olarak yerine getirmek, işi durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak, işe geç gelmek...

Bunları yapmayın işinizden olmayın! İşte iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan nedenler...

FESİH HAKKI

Yine yasanın tarif ettiği sebepler var. Onlardan bazıları da şöyle:

● İşçinin derli toplu olmayan yaşayışından veya içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması.
● İşçinin , işveren ya da bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi.

Bunları yapmayın işinizden olmayın! İşte iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan nedenler...

● İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
● İşçinin işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

Bunları yapmayın işinizden olmayın! İşte iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan nedenler...

Gelelim borç isteme konusuna... İki kişi arasındaki bir olayda işverenin müdahalesi söz konusu değil. Ancak eğer bir işçi çalışma düzenini bozacak şekilde herkesten borç istiyorsa, işverene fesih hakkı doğuyor. Maaşa gelen haciz ise işverene bu hakkı vermiyor. Ancak çok fazla haciz geliyorsa Yargıtay işverene tazminatları ve tüm hakları ödeyerek fesih hakkı tanıyor.

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