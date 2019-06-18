Bunları yapmayın işinizden olmayın! İşte iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan nedenler...

Milyonlarca çalışan için yasalarda koruyucu tedbirler bulunuyor. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, işe geri dönüş hakkı, haklı fesih imkanı bunlardan bazıları. Çalışanların olduğu kadar işverenlerin de hakları bulunuyor. Bu yüzden çalışanların bazı kurallara uyması gerekiyor. İşverenin fesih hakkı kimi zaman tazminatsız olabileceği gibi, kimi zaman da tazminatı ödeyerek oluyor. İşverene zarar vermek, işini eksik olarak yerine getirmek, işi durduracak şekilde telefon görüşmeleri yapmak, geç gelmek gibi nedenler iş sözleşmelerinin feshedilmesine yol açıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı...

18.06.2019 07:50 - Son Güncelleme: 18.06.2019 07:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





