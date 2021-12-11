Enflasyon tahminiyle Ocak zammı belli oldu! İşte yeni kazançlar: Emekliye yüzde 14.2 memura yüzde 16.2
Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14.2 zam, memurlar ve emeklileri yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 11.2 fark alabilecek. Memurlara yüzde 5 zam ve enflasyon farkına ilaveten bir artış daha yapılacak. Bu artışa ilişkin düzenleme, maaşların ödeneceği 15 Ocak'a yetiştirilecek.
11.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 11.12.2021 06:59