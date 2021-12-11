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Haberler Ekonomi Enflasyon tahminiyle Ocak zammı belli oldu! İşte yeni kazançlar: Emekliye yüzde 14.2 memura yüzde 16.2

Enflasyon tahminiyle Ocak zammı belli oldu! İşte yeni kazançlar: Emekliye yüzde 14.2 memura yüzde 16.2

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14.2 zam, memurlar ve emeklileri yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 11.2 fark alabilecek. Memurlara yüzde 5 zam ve enflasyon farkına ilaveten bir artış daha yapılacak. Bu artışa ilişkin düzenleme, maaşların ödeneceği 15 Ocak'a yetiştirilecek.

Çığıl Ön Yener
11.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 11.12.2021 06:59
Enflasyon tahminiyle Ocak zammı belli oldu! İşte yeni kazançlar: Emekliye yüzde 14.2 memura yüzde 16.2

Milyonlarca memur ve emekli gözünü 2022'ye çevirdi.

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Enflasyon tahminiyle Ocak zammı belli oldu! İşte yeni kazançlar: Emekliye yüzde 14.2 memura yüzde 16.2

Ocak'ta maaşları artacak olan memurlar ve emekliler, zam oranını merakla beklemeye başladı.

Enflasyon tahminiyle Ocak zammı belli oldu! İşte yeni kazançlar: Emekliye yüzde 14.2 memura yüzde 16.2

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipuçlarını verdi.

Enflasyon tahminiyle Ocak zammı belli oldu! İşte yeni kazançlar: Emekliye yüzde 14.2 memura yüzde 16.2

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Enflasyon tahminiyle Ocak zammı belli oldu! İşte yeni kazançlar: Emekliye yüzde 14.2 memura yüzde 16.2

Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten, bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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