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Asgari ücrette son rakamlar belli oldu! 3500 TL mi 4000 TL mi? Gözler 13 Aralık'ta

Türkiye'deki milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek olan asgari ücret görüşmelerinde son rakamlar belli olmaya başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette son toplantı pazartesi günü yapılacak. İşverenler tepkiler üzerine tekliflerini 3.500 TL'nin üzerine çıkardı. İşçiler ise "4 bin TL kırmızı çizgi" diyor.

11.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 11.12.2021 06:59
Asgari ücrette son rakamlar belli oldu! 3500 TL mi 4000 TL mi? Gözler 13 Aralık’ta

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette son viraja girildi. Yeni asgari ücretin netleşeceği son toplantının pazartesi günü yapılması planlanıyor.

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Asgari ücrette son rakamlar belli oldu! 3500 TL mi 4000 TL mi? Gözler 13 Aralık’ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la işçi ve işverenden gelen önerileri paylaşırken, 2022 yılında asgari ücretin pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücrette son rakamlar belli oldu! 3500 TL mi 4000 TL mi? Gözler 13 Aralık’ta

TİSK, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken, Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı.

Asgari ücrette son rakamlar belli oldu! 3500 TL mi 4000 TL mi? Gözler 13 Aralık’ta

TÜİK'İN HESABI UYMUYOR
İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde pazartesi günü yapacak.

Asgari ücrette son rakamlar belli oldu! 3500 TL mi 4000 TL mi? Gözler 13 Aralık’ta

TİSK ev sahipliğinde önceki gün yapılan toplantıda taraflar enflasyon konusunda uzlaşma sağlayamadı.

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