Asgari ücrette son rakamlar belli oldu! 3500 TL mi 4000 TL mi? Gözler 13 Aralık'ta
Türkiye'deki milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek olan asgari ücret görüşmelerinde son rakamlar belli olmaya başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette son toplantı pazartesi günü yapılacak. İşverenler tepkiler üzerine tekliflerini 3.500 TL'nin üzerine çıkardı. İşçiler ise "4 bin TL kırmızı çizgi" diyor.
11.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 11.12.2021 06:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la işçi ve işverenden gelen önerileri paylaşırken, 2022 yılında asgari ücretin pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.
TÜİK'İN HESABI UYMUYOR
İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde pazartesi günü yapacak.
TİSK ev sahipliğinde önceki gün yapılan toplantıda taraflar enflasyon konusunda uzlaşma sağlayamadı.