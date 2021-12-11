Cumartesi Pazar günü indirim furyası başlıyor: 15, 25, 35, 45 TL’ye... A101’in hafta sonu aktüel ürünleri belli oldu!

Hafta sonunun gelmesiyle milyonlarca kişi A101'deki aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da A101'de envai çeşit üründe büyük indirimler yapıldı. A101'in hafta sonu kampanyasında neler var neler! Meyve ve sebzelerde, çayı süt, yumurta, salça gibi gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. 20-30-40-50 TL'ye indirimli ürünleri alabilirsiniz. İşte çok cüzi miktarda para ile alışveriş yapabileceğiniz A101 aktüel ürünlerin tam listesi...