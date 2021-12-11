Cumartesi Pazar günü indirim furyası başlıyor: 15, 25, 35, 45 TL'ye... A101'in hafta sonu aktüel ürünleri belli oldu!
A101'in beklenen hafta sonu indirimleri açıklandı. 11-12 Aralık dahil olmak üzere yeni indirimli ürünler bu hafta boyunca satılmaya başlandı. Raflardaki indirimli ürünlerin hangileri olduğu aktüel kataloğundan incelenebiliyor. Et ve süt ürünlerinde, meyve ve sebzelerde bu hafta güzel indirimler yapıldı. Haberimizde A101'in hafta sonu aktüel ürünlerini görebilirsiniz. İşte 15, 25, 35, 45 TL'ye alabileceğiniz o ürünler...
11.12.2021 13:13
- Son Güncelleme: 11.12.2021 13:13
Hafta sonunun gelmesiyle milyonlarca kişi A101'deki aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da A101'de envai çeşit üründe büyük indirimler yapıldı. A101'in hafta sonu kampanyasında neler var neler! Meyve ve sebzelerde, çayı süt, yumurta, salça gibi gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. 20-30-40-50 TL'ye indirimli ürünleri alabilirsiniz. İşte çok cüzi miktarda para ile alışveriş yapabileceğiniz A101 aktüel ürünlerin tam listesi...