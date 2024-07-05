Emekliye 3'ü 1 arada ek maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur'luya promosyon ile ek ödeme de yatacak! 17-18-19-20-21-22 Temmuz arası...

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Temmuz ayı zam oranları belli oldu. Şimdi milyonların gözü kulağı, artışların ne zaman maaşlara yansıyacağında! Zamlı maaşların yanı sıra, her ay düzenli olarak verilen ek ödemeler de artacak. Öte yandan, bankaların emeklileri kendi bünyelerine çekmek için verdiği promosyon yarışı da hız kesmeden devam ediyor. Yeni zamlarla birlikte pek çok emekli daha yüksek promosyon alma imkanı bulacak.