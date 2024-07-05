Emekliye 3'ü 1 arada ek maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur'luya promosyon ile ek ödeme de yatacak! 17-18-19-20-21-22 Temmuz arası...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranları nihayet açıklandı. Enflasyon rakamlarının belirginleşmesiyle gözler TÜİK tarafından açıklanan verilere çevrilmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024'ün ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam alacaklar. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10'luk artışın yanı sıra, Ocak-Haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmından kaynaklanan farkı da maaşlarına yansıtacaklar. Böylelikle maaşlar, ek ödemeler ve promosyon ödemelerinde artış gerçekleşecek. İşte detaylar...
Temmuz ayı zam oranları belli oldu. Şimdi milyonların gözü kulağı, artışların ne zaman maaşlara yansıyacağında! Zamlı maaşların yanı sıra, her ay düzenli olarak verilen ek ödemeler de artacak. Öte yandan, bankaların emeklileri kendi bünyelerine çekmek için verdiği promosyon yarışı da hız kesmeden devam ediyor. Yeni zamlarla birlikte pek çok emekli daha yüksek promosyon alma imkanı bulacak.
MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 17 BİN 588 TL
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün, Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.64 olarak duyurdu.