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Haberler Ekonomi Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27

Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27

Milyonların Ocak zammı için artık son viraja girildi. Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu Merkez Bankası'ndan geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27 göründü.

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
17.12.2022 07:30 - Son Güncelleme: 17.12.2022 07:30
Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27

Milyonların Ocak zammı için artık son viraja girildi. Yeni yılın ilk ayında maaşları artacak memurlar ve emekliler zam oranlarının belli olacağı 3 Ocak tarihine kilitlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27

Bu tarihte açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi kimin maaşının ne kadar artacağını ortaya koyacak.

Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27

YENİ İPUCU GELDİ
Son veri beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ipucu geldi.

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