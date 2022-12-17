Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27
Milyonların Ocak zammı için artık son viraja girildi. Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu Merkez Bankası'ndan geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27 göründü.
17.12.2022 07:30 - Son Güncelleme: 17.12.2022 07:30
Bu tarihte açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi kimin maaşının ne kadar artacağını ortaya koyacak.
YENİ İPUCU GELDİ
Son veri beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ipucu geldi.