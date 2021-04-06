En yüksekten almayın, her yapılan paylaşıma inanmayın: Borsada yatırım yapacakları SPK Başkanı uyardı

SABAH'ta yer alan habere göre, SPK ve Borsa İstanbul, bir yandan hisse senedi piyasalarındaki manipülatif hareketlere çok kısa zamanda müdahale edilirken, diğer yandan da küçük yatırımcılar sosyal medyadan yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarılıyor.