En yüksekten almayın, her yapılan paylaşıma inanmayın: Borsada yatırım yapacakları SPK Başkanı uyardı
Koronavirüs salgını ile beraber evlerine kapanan vatandaşlar son 1 yılda borsaya yatırımlarını artırmış durumda. Borsaya artan talep ile beraber yatırımcılar borsada yatırım yaparken çeşitli tavsiyelere ve bilgilere de ihtiyaç duyuyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul da, olası mağduriyetleri önlemek için önlem üstüne önlem alıyor. İşte borsada yatırım yapmak isteyenlere altın değerinde tavsiyeler ve uyarılar...
06.04.2021 06:58
- Son Güncelleme: 06.04.2021 06:58
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, uzun yıllardır 1 milyon civarında seyreden pay piyasası yatırımcı sayısının 2021 itibarıyla 2 milyonu aştığına dikkat çekti. Taşkesenlioğlu, yatırım kararları alınırken şirketlerin yeterince incelenmediğini belirterek, "Maalesef birçok yatırımcının şirketlerin ticaret unvanlarını, faaliyet konularını dahi bilmeden sadece şirketlerin borsa koduna bakarak yatırım yaptığı örnekleri görüyoruz" dedi.