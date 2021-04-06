Daha cazip teklifler yenileniyor! 6 Nisan Akbank, TEB, Ziraat, Fiba, Vakıf, İş, Garanti kredi faiz oranları kaç oldu?
Nisan ayının ilk günüyle birlikte bazı bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Bankaların kredi faiz oranlarındaki yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön plana çıktı. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerini öğrenerek şubelere o şekilde gitmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. İşte Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Fibabank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA kredi faiz oranları
Kredi faiz oranlarında daha cazip teklifler yenileniyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara uğrama düşüncesini koruyor. Bu minvalde de taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında araştırmalara başladı.