Daha cazip teklifler yenileniyor! 6 Nisan Akbank, TEB, Ziraat, Fiba, Vakıf, İş, Garanti kredi faiz oranları kaç oldu?

Kredi faiz oranlarında daha cazip teklifler yenileniyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara uğrama düşüncesini koruyor. Bu minvalde de taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında araştırmalara başladı.