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Yılbaşında oteller dolup taşacak! Turistler 2022'ye Türkiye'de girecek

Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan gelen turistler 2022 yılı kutlamaları için Türkiye'yi tercih ediyor. Turistler şimdiden Christmas ile birlikte 10 günü bulan tatil programlarını değerlendirmek için Antalya'da açık olan 5 yıldızlı otelleri doldurmaya başladı. Bu yıl turizmde 9 milyonu aşmayı başaran Antalya'da, yılbaşıyla birlikte 2021 turizm sezonu da sona erecek.

13.12.2021 14:48 - Son Güncelleme: 13.12.2021 15:12
Yılbaşında oteller dolup taşacak! Turistler 2022’ye Türkiye’de girecek

Yılbaşı gecesinin cuma günü olması nedeniyle iç pazarda birçok tatilci, hafta sonu için tatil programı yaptı.

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Yılbaşında oteller dolup taşacak! Turistler 2022’ye Türkiye’de girecek

Yurt dışından gelen turistler ise Christmas Bayramı, Noel ve yılbaşı kutlamalarıyla 10 günü bulan sürelerde tatil programları hazırladı.

Yılbaşında oteller dolup taşacak! Turistler 2022’ye Türkiye’de girecek

Bu yıl turizmde 9 milyonu aşmayı başaran Antalya'da, yılbaşıyla birlikte 2021 turizm sezonu da sona erecek.

Yılbaşı için kent genelindeki açık otellerin tümü, hem yılbaşı özel etkinlikleri hem de süsleme ve ışıklandırmalarıyla 2022 yılına renkli bir atmosferde girmeye hazırlanıyor.

Yılbaşında oteller dolup taşacak! Turistler 2022’ye Türkiye’de girecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açık olan tüm otellerde yılbaşına özel eğlence programları hazırlandı ve Türkiye'den birçok sanatçı Kıbrıs'ta sahnede olacak.

Yılbaşında özellikle KKTC ve Antalya'nın yanı sıra, kayak otelleri, termal otelleri ve kültür turlarına yönelik bölgelerdeki otellerde de yılbaşı programları hazırlandı.

Yılbaşında oteller dolup taşacak! Turistler 2022’ye Türkiye’de girecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşına yönelik sanatçılı program yapan otellere ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçıların sahne aldığı oteller bakımından KKTC ve Antalya'nın öne çıktığını belirten Bağlıkaya, "Yılbaşı tatilinde Kapadokya da tercih edilen bir diğer destinasyon olarak öne çıkıyor. Yılbaşında kış turizmi ağırlıklı kayak otellerine de belirli bir talep oluşmasını bekliyoruz. Bursa ve Uludağ bölgesi, yılbaşı için rezervasyon almaya başladı Yılbaşında kültür turları da ilgi çekiyor. Bu kapsamda Kapadokya, Diyarbakır, Mardin, Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum Turu, Bursa-İznik-Trilye turu gibi turlar tercih ediliyor. Yurt dışında ise özellikle Balkan Turları, Belgrad, Kiev ve Dubai gibi destinasyonlar talep görüyor." dedi.

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