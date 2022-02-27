En yüksek mevduat faiz oranları belli oldu! 100 bin TL mevduat birikimi için 32 günlük 1.707 lira net kazanç almak mümkün!

Vadeli mevduat faiz oranları kişilerin birikimlerine değer katmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin dışında 32 günlük vadeli hesapları da yüksek hoş geldin faizleri nedeniyle tercih etmeye başlayan çoğu vatandaş en yüksek oranları incelemeye başladı. Bankalar ise faiz yarışını geride bıraktı. Birçok banka doğrultusundan vadeli mevduat faiz oranları düşürülmeye başladı. Bu bankaları tercih edenler ise hala en yüksek mevduat getirisini alabilmek amacıyla müracaat yapabilecek. Oranlar daha da düşmeden müracaatınızı anında yapın! İşte 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…