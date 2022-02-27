Bu yöntem ilaç gibi geliyor! Emeklinin nakit sıkıntısı çözülecek! Bayram havası esiyor! SGK'dan emekliye 3 maaş birden veriliyor!

Hayat pahalılığının artmasının ardından başta emekliler olmak üzere birçok farklı dar gelir grubundaki vatandaşlar tarafından ek ödemeler ve nakit destekleri alabilecekleri yöntemler araştırılmaya başladı. Emeklilik sistemine göre SGK'ya çalışma hayatı boyunca ödenen primler emeklilikte maaş olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak bazı durumlarda kişilerin emekli maaşına ek olarak farklı tür ödemeler alması da sağlanıyor. Bu sayede SGK üzerinden emeklilerin 3 maaşa kadar ödeme alması mümkün hale geliyor. SGK'lı bir kişinin vefatı halinde ise yakınları tarafından bu maaşlar alınabiliyor. Peki emekliler SGK'dan nasıl ek ödeme alabilirler? İşte detaylar