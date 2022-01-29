En yüksek maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Emekli promosyon miktarları yükseldi! 1.500, 2.000, 3.000 TL hesaplarda…

Milyonlarca emekliyi sevindiren haber, bankalar birbirleriyle yarışa girdi ve promosyon miktarlarını yükseltti. Hal böyle olunca maaşını taşıyacağı bankada karar vermek isteyen emekli vatandaşlar alacağı promosyonun ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. 1.500, 2.000, 3.000 TL ödemeler hesaplara karşılıksız olarak yatıyor. Peki en yüksek maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Haberimizden bankaların en güncel emekli promosyon miktarlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.