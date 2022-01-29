En yüksek maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Emekli promosyon miktarları yükseldi! 1.500, 2.000, 3.000 TL hesaplarda…
2022 yılıyla birlikte maaşlara TÜİK enflasyon oranları doğrultusunda yapılan zamların açıklanmasından sonra bankaların emeklilikere verdiği promosyon miktarları da güncellendi. En yüksek hangi bankanın ödeme yaptığını merak eden ve maaşını oraya taşımak isteyen yüzbinlerce emekli vatandaş tek tek şube gezmek yerine internetten bilgi edinmek ve işini kolaylaştırmak istiyor. 1.500, 2.000, 3.000 TL'ye kadar hesaplara yatıyor ve emekli maaşını taşırken belli başlı şartlara uymak gerekiyor. İşte detaylar!
Milyonlarca emekliyi sevindiren haber, bankalar birbirleriyle yarışa girdi ve promosyon miktarlarını yükseltti. Hal böyle olunca maaşını taşıyacağı bankada karar vermek isteyen emekli vatandaşlar alacağı promosyonun ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. 1.500, 2.000, 3.000 TL ödemeler hesaplara karşılıksız olarak yatıyor. Peki en yüksek maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Haberimizden bankaların en güncel emekli promosyon miktarlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
2022 EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI!
Yapı Kredi
Emeklilere 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul yok. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
TEB
Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.
Şekerbank
Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 1.500 TL'den 3 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyanların nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret almıyor.