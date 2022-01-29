Ülke genelinde 68 bin 519 işçi alımı müjdesi geldi! 20-48 yaş arası direkt müracaat edebilir! Şubat 2022 İŞKUR işçi alımı ilanları

Yıllardır iş arayanların aradığı sektörde iş bulması sürecinde önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyuruyor. Kurum tarafından yeni yılın ilk gününden bugüne kadar 114.171 kişi işine kavuştu. Şubat ayında yapılacak olan kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlarını kapsamlı bir şekilde açıkladı. İlan sayfasında yer alan ilanlar güncel olan işçi alımı sayısı ise 68 bin 519 olarak ifade edildi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı olacak.