En yüksek faiz veren banka değişti, faizler tavan yaptı! Bankaların son dakika 32 günlük mevduat faizlerine enflasyon düzenlemesi!
Nakit parası olanlar sevindi. 32 günlik vadeli mevduatlar tavan yaptı. Türk lirasında yaşanan değer kaybı, enflasyon sayılarında yaşanan yükseliş ve dolar kurundaki yukarıya doğrultulu hareketlilik sebebi ile Merkez Bankası tarafından gerekli olarak parasal sıkılaşma siyaseti uygulanmaya başlanmış, bankaların ucuz kredi muslukları süratli bir biçimde kapatılırken uzun vakittir düşük izleyen mevduat faizlerini yükseltecek istikamette adımlar atılmıştı. Peki, 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Mayıs 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 30.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar?
Bankada hesabı olanlar elini çabuk tutsun! İndirim için yarın son gün! Herkesin yatırım yapmak istediği çeşitli kanallar bulunuyor. Kimi dövize, altına, borsaya yatırım yaparken kimi de vadeli mevduatı tercih ediyor. Risk almayı göze almayan ve 'gün sonunda param katlanarak gelsin' diyen kişiler birikim kanallarından vadeli mevduata yöneliyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın aldığı önemli 'indirim' kararı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Peki, 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Mayıs 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 30.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar? 30 bin lira ne kadar faiz getirir, repo getirisi ne kadar? İşte detaylar!
Piyasalardaki sert dalgalanmalarla mücadele edemeyenler için vadeli mevduat risksiz kazaç fırsatı sunuyor. Son günlerde faizlerin yıllık yüzde 19.5'e kadar çıkması ve faiz gelirinden alınan stopaj indirimi vadeli mevduatın cazibesini artırıyor. Kısa vadede mevduat, uzun vadede ise tahvil yüksek getiri sağlıyor.