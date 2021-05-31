Kıyı Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor! Şartlar belli oldu: Mimar, mühendis, kaptan, iç denetçi...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19 memur alımı yapacağını duyurdu. İlanda yer alan bilgiye göre, başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Genel Müdürlük daimi olarak alacağı işçilerden KPSS puan şartı arayacak. İŞKUR aracılığıyla daimi işçi statüsüne 4 kadrodan alım yapılacak. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte tüm detaylar...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19 memur alımı yapacağını duyurdu. İlanda yer alan bilgiye göre, başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Genel Müdürlük daimi olarak alacağı işçilerden KPSS puan şartı arayacak. İŞKUR aracılığıyla daimi işçi statüsüne 4 kadrodan alım yapılacak. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte tüm detaylar...
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Alım yapılacak kadrolar için ilanlar, Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.
HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPILACAK?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile İŞKUR aracılığıyla daimi işçi statüsünde ikinci kaptan, ikinci mühendis, mimar ve iç denetçi alınacak.
KIYI EMNİYETİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İkinci Kaptan için başvuru şartları
Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Güverte/Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
- En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.