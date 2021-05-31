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Kıyı Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor! Şartlar belli oldu: Mimar, mühendis, kaptan, iç denetçi...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19 memur alımı yapacağını duyurdu. İlanda yer alan bilgiye göre, başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Genel Müdürlük daimi olarak alacağı işçilerden KPSS puan şartı arayacak. İŞKUR aracılığıyla daimi işçi statüsüne 4 kadrodan alım yapılacak. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte tüm detaylar...

31.05.2021 12:34 - Son Güncelleme: 31.05.2021 12:34
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne İŞKUR Üzerinden Personel Alımı Yapılacak Mimar, İç Denetçi, İkinci Mühendis, İkinci Kaptan

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19 memur alımı yapacağını duyurdu. İlanda yer alan bilgiye göre, başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Genel Müdürlük daimi olarak alacağı işçilerden KPSS puan şartı arayacak. İŞKUR aracılığıyla daimi işçi statüsüne 4 kadrodan alım yapılacak. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne İŞKUR Üzerinden Personel Alımı Yapılacak Mimar, İç Denetçi, İkinci Mühendis, İkinci Kaptan

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Alım yapılacak kadrolar için ilanlar, Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.

HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPILACAK?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile İŞKUR aracılığıyla daimi işçi statüsünde ikinci kaptan, ikinci mühendis, mimar ve iç denetçi alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne İŞKUR Üzerinden Personel Alımı Yapılacak Mimar, İç Denetçi, İkinci Mühendis, İkinci Kaptan

KIYI EMNİYETİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İkinci Kaptan için başvuru şartları

Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Güverte/Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

- En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne İŞKUR Üzerinden Personel Alımı Yapılacak Mimar, İç Denetçi, İkinci Mühendis, İkinci Kaptan


- Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne İŞKUR Üzerinden Personel Alımı Yapılacak Mimar, İç Denetçi, İkinci Mühendis, İkinci Kaptan

- Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.