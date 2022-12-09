Erken emeklilik için bunu yapın! 38, 39, 40, 45, 52 yaşına basar basmaz... Bu kişilere emeklilik hakkı ÇIKTI!

Yasada belirlenen hizmet süresi ve prim gününü dolduran çalışanın kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılması mümkün. Nasıl mı? Söz konusu çalışan; Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli aylığına hak kazanıyor. 3600 gün yaşlılık, ölüm, malullük sigortaları primi ödeyenler istekleri halinde emekli olabiliyor.