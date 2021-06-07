BİM'de yaza özel ürünler her cebe cazip gelecek! BİM 8 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla indirimler raflara dolacak!

BİM 8 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulacak olan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. Yaza özel güneş kremi ürünlerinin dikkat çekeceği BİM'de bu hafta Garnier Güneş Koruyucu Sprey, Bronzlaştırıcı Yağ, Tokalon Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Faktör, Nivea Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi, Diadermine Güneş Koruyucu Yüz Kremi, Naturalove Aloe Vera Jel, Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi, Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Bileklik, Avşar Düşes Armudu, Siyah Çay Tirebolu 42 Fiskobirlik, Ruffles Çubux Ketçap Aromalı Patates Cipsi ve Nektarin Aromalı Maden Suyu var.

07.06.2021 10:23 - Son Güncelleme: 07.06.2021 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





