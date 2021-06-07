BİM'de yaza özel ürünler her cebe cazip gelecek! BİM 8 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla indirimler raflara dolacak!
BİM 8 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulacak olan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. Yaza özel güneş kremi ürünlerinin dikkat çekeceği BİM'de bu hafta Garnier Güneş Koruyucu Sprey, Bronzlaştırıcı Yağ, Tokalon Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Faktör, Nivea Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi, Diadermine Güneş Koruyucu Yüz Kremi, Naturalove Aloe Vera Jel, Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi, Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Bileklik, Avşar Düşes Armudu, Siyah Çay Tirebolu 42 Fiskobirlik, Ruffles Çubux Ketçap Aromalı Patates Cipsi ve Nektarin Aromalı Maden Suyu var.
BİM 8 Haziran aktüel kataloğuyla yarın onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM'de bu hafta Nivea Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi, Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Faktör, Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Simbat Beyaz Ay Çekirdeği, Cupido Marshmallowlu Tahıl Gevreği, Simbat Jumbo Antep Fıstığı, Sek Ananas Aromalı İçecek, Obsesso Soğuk Kahve, Karlıtepe Limon ve Misket Limonu Aromalı Maden Suyu, Freşa Karpuz ve Çilek Aromalı Maden Suyu ürünleri dikkat çekecek.