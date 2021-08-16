100'lerce TL faizsiz kullanılabilir! Duyanı şaşkına çevirecek imkan! Kırk güne kadar süresi var!
Günümüzde neredeyse herkesin cüzdanında kredi kart var. Ancak kırk gün boyunca faizsiz para kullanma imkanını bilen kişi sayısı oldukça az. Kartla alışveriş yapan kişiler için önemli bir gelişme yaşandı. Kredi kartı kullanan pek çok kişi yeni kararla ilgili detayları bilmiyor. Bu nedenle de binlerce banka müşterisi bu gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte kartla yapılan alışverişlere büyük talep gösterildi. Bu minvalde asgari tutar ödemelerinde de artış yaşandı. Aktarılan son bilgiye göre, kredi kartları ile 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanı dikkat çekti.
100'lerce TL faizsiz kullanılabilir! Duyanı şaşkına çevirecek imkan! Kırk güne kadar süresi var. Pandemi sebebiyle 1.5 yıl içerisinde online ve kredi kartıyla alışverişlerde patlama yaşanıyor. Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Nakit kullanım olanağı olması ise merak edilmesine neden oldu.
Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.