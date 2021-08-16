100'lerce TL faizsiz kullanılabilir! Duyanı şaşkına çevirecek imkan! Kırk güne kadar süresi var. Pandemi sebebiyle 1.5 yıl içerisinde online ve kredi kartıyla alışverişlerde patlama yaşanıyor. Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Nakit kullanım olanağı olması ise merak edilmesine neden oldu.