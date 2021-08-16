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100'lerce TL faizsiz kullanılabilir! Duyanı şaşkına çevirecek imkan! Kırk güne kadar süresi var!

Günümüzde neredeyse herkesin cüzdanında kredi kart var. Ancak kırk gün boyunca faizsiz para kullanma imkanını bilen kişi sayısı oldukça az. Kartla alışveriş yapan kişiler için önemli bir gelişme yaşandı. Kredi kartı kullanan pek çok kişi yeni kararla ilgili detayları bilmiyor. Bu nedenle de binlerce banka müşterisi bu gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte kartla yapılan alışverişlere büyük talep gösterildi. Bu minvalde asgari tutar ödemelerinde de artış yaşandı. Aktarılan son bilgiye göre, kredi kartları ile 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanı dikkat çekti.

16.08.2021 13:21 - Son Güncelleme: 16.08.2021 13:21
100’lerce TL faizsiz kullanılabilir! Duyanı şaşkına çevirecek imkan! Kırk güne kadar süresi var!

100'lerce TL faizsiz kullanılabilir! Duyanı şaşkına çevirecek imkan! Kırk güne kadar süresi var. Pandemi sebebiyle 1.5 yıl içerisinde online ve kredi kartıyla alışverişlerde patlama yaşanıyor. Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Nakit kullanım olanağı olması ise merak edilmesine neden oldu.

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100’lerce TL faizsiz kullanılabilir! Duyanı şaşkına çevirecek imkan! Kırk güne kadar süresi var!

10 İLE 40 GÜN ARASINDA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denildi.

100’lerce TL faizsiz kullanılabilir! Duyanı şaşkına çevirecek imkan! Kırk güne kadar süresi var!

Kredi kartı olan herkes için geçerli. Faizsiz nakit para kullanabilirsiniz.

100’lerce TL faizsiz kullanılabilir! Duyanı şaşkına çevirecek imkan! Kırk güne kadar süresi var!

Birçok müşteri haberdar olmadığı için bu haktan yararlanmıyor. Sıfır faiz imkanı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

100’lerce TL faizsiz kullanılabilir! Duyanı şaşkına çevirecek imkan! Kırk güne kadar süresi var!

Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.

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