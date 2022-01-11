Bu ödemelere Ocak itibarıyla zam geldi! Sosyal yardım alan yoksul ailelere müjde: 2022’de 2 bin 345 liraya çıktı! 65 yaş maaşı, engelli aylığı...

65 yaş aylığından faydalanabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar; 'yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Asgari ücretteki artış, yaşlı maaşındaki gelir şartını da etkiliyor. Buna göre bu yıl, hanedeki kişi başına gelirin 1.416 liranın altında olması şartı aranıyor. Asgari ücretin artması birçok yeni kişiye maaş bağlanması anlamına geliyor.