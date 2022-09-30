Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller 25 Ekim'de atılacak! İşte ilk görseller
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller 17 ilde, 25 Ekim'de atılıyor. Dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Milyonlarca başvuruya ulaşan projede konutların bittiğinde nasıl olacağını gösteren proje görselleri de ortaya çıktı.
30.09.2022 12:34 - Son Güncelleme: 30.09.2022 12:36
Yüzyılın konut hamlesinde inşaatlar başlıyor. Dar gelirli vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı.