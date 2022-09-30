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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller 25 Ekim'de atılacak! İşte ilk görseller

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller 17 ilde, 25 Ekim'de atılıyor. Dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Milyonlarca başvuruya ulaşan projede konutların bittiğinde nasıl olacağını gösteren proje görselleri de ortaya çıktı.

30.09.2022 12:34 - Son Güncelleme: 30.09.2022 12:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller 25 Ekim’de atılacak! İşte ilk görseller

Yüzyılın konut hamlesinde inşaatlar başlıyor. Dar gelirli vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı.

ÖRNEK SOSYAL KONUTLAR | VİDEO İZLE

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller 25 Ekim’de atılacak! İşte ilk görseller

250 bin konut için inşaatın yılbaşında başlaması planlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarih öne çekildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller 25 Ekim’de atılacak! İşte ilk görseller

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim'de yapılacak törenle 17 ilde eş zamanlı temel atılacağını ve 5 bin konutun yapımına başlayacaklarını dile getirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller 25 Ekim’de atılacak! İşte ilk görseller

Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılarak 5 bin konutun yapımına başlanacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller 25 Ekim’de atılacak! İşte ilk görseller

608 BİNDEN BAŞLIYOR
Valiliklere yazı yollayarak ihtiyaç ve beklentileri sorduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Buna göre tespitler yapıldı ve projeler çalışılıyor. vatandaşımız uygun şartlarda ev sahibi olacak" dedi.

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