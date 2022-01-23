En en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak! İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçilik ilanı başvurusu nasıl yapılır?

En en az ilkokul mezunu bekçi alımı başvurularına ilişkin tüm bilgiler gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan ve kariyerini özel sektörde sürdürmek isteyenler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesinde yayınlanan farklı illerde açık kadrolar için alınacak kişilerde aranan nitelikler merak edildi. Peki İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR bekçi alımı ilanına başvuru yapmak isteyenlerin öğrenmek istediği bilgileri derledik.