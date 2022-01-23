En en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak! İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçilik ilanı başvurusu nasıl yapılır?
Kariyerini bekçi olarak sürdürmek isteyen yüzbinlerce kişi güncel ilanları yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin istihdamına katkıda bulunan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel bekçilik ilanlarını yayınladı ve genel şartların dışında özel şartların neler olduğu da belirtildi. Peki İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? Alım yapılacak şehirler Türkiye genelinde değişmekle birlikte engelli alımları da yapılacak. Özel sektörde bekçi olarak görev almak isteyenler İŞKUR bekçi alımı başvurusunun nasıl yapıldığına ilişkin detayları haberimizden öğrenebilir.
23.01.2022 12:47
- Son Güncelleme: 23.01.2022 12:52
En en az ilkokul mezunu bekçi alımı başvurularına ilişkin tüm bilgiler gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan ve kariyerini özel sektörde sürdürmek isteyenler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesinde yayınlanan farklı illerde açık kadrolar için alınacak kişilerde aranan nitelikler merak edildi. Peki İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR bekçi alımı ilanına başvuru yapmak isteyenlerin öğrenmek istediği bilgileri derledik.