En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? TABLO TABLO YENİ MAAŞLAR!
Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerler birlikte memur maaşlarında değişiklik olacak mı merak ediliyor. Peki, En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...
22.03.2023 23:47 - Son Güncelleme: 22.03.2023 23:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu açıkladı. Gözler memur maaşlarına çevrildi. Peki, En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? İşte detaylar...
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Başkan Erdoğan'a sunuldu. Bununla beraber Başkan Erdoğan kararını verdi.