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En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? TABLO TABLO YENİ MAAŞLAR!

Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerler birlikte memur maaşlarında değişiklik olacak mı merak ediliyor. Peki, En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

22.03.2023 23:47 - Son Güncelleme: 22.03.2023 23:52
En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? TABLO TABLO YENİ MAAŞLAR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu açıkladı. Gözler memur maaşlarına çevrildi. Peki, En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? İşte detaylar...

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En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? TABLO TABLO YENİ MAAŞLAR!

EMEKLİNİN TABAN MAAŞI 7.500 TL OLDU!

Başkan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? TABLO TABLO YENİ MAAŞLAR!

MEMURLARA EK ZAM GELECEK Mİ?

Henüz memur maaşları hakkında resmi açıklama gelmedi.

En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? TABLO TABLO YENİ MAAŞLAR!

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Başkan Erdoğan'a sunuldu. Bununla beraber Başkan Erdoğan kararını verdi.

En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? TABLO TABLO YENİ MAAŞLAR!

En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak.

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