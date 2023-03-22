En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? TABLO TABLO YENİ MAAŞLAR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu açıkladı. Gözler memur maaşlarına çevrildi. Peki, En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? İşte detaylar...