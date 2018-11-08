Büyük İstanbul Tüneli proje çalışmalarında son aşamaya gelindi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Boğazı'nı yer altından geçecek Büyük İstanbul Tüneli'nde proje çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 11'inci kez düzenlenen TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nda konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İstanbul Boğazı'nı yer altından geçecek dev proje çalışmalarında proje çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Tek geçişte, tek tünel halinde, 3 katlı tünel inşa edeceğiz" dedi.
İleri ulaştırma sistemlerinin; üretim alanlarına, pazarlara ve yatırımlara erişebilirliği kolaylaştırmanın yanında insanlara sosyal-ekonomik fırsatlar ve faydalar sunduğuna işaret eden Turhan, yoğun nüfus artışı, bilim ve teknoloji alanındaki sınırları zorlayan adımların; az maliyetli, yüksek kapasiteli, daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım ihtiyaçlarını tüm dünyada zorunlu hale getirdiğini vurguladı.
Sektörün Türkiye için iktisadi açıdan uluslararası boyutu bulunduğuna da dikkati çeken Turhan, Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla barındırdığı avantajlara değinerek, bu avantajlar için doğru hamlelerin geçmiş zamanda atılamadığını söyledi. Turhan, Türkiye'nin bunun bedelini de ağır ödediğini, bu nedenlerle hükümet olarak konuya başından beri stratejik olarak yaklaştıklarını söyledi.
Mehmet Cahit Turhan, son 16 yılda ulaşım alanında önemli mesafeler katedildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ulaşım alanında adeta tarih yazdık. Üstelik tüm bunları, küresel krizlere, bölgesel kaoslara ve ülkemiz içindeki kalleş saldırılara rağmen milletimizin mukavemeti ve desteğiyle gerçekleştirdik. Hangi ülke ne kadar gelişmiş olursa olsun, ne kadar üretim yaparsa yapsın, bilimde ne kadar ilerleyip ürünlerini pazarlamada ne kadar çaba gösterirse göstersin, şayet ulaşım sistemlerinde sorun var ise oradaki toplumsal yaşamda, ticarette, ekonomide sorun var demektir. Biz bu düşünceden hareketle ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar, son 16 yılda 515 milyar liralık yatırım yaptık."