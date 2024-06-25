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TL'ye geçiş tam gaz devam ediyor! 10 trilyon sınırı aşıldı

Türk Lirası'na geçiş son sürat devam ediyor. 14 Haziran'da 10.3 trilyona ulaşan TL mevduatta yerel seçimlerden sonra yaşanan artış 1.6 trilyona ulaştı. Döviz hesaplarındaki çözülme 22.2 milyar dolar oldu.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:15 Güncelleme 25 Haziran 2024, 08:19
TL’ye geçiş tam gaz devam ediyor! 10 trilyon sınırı aşıldı 1

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık, enflasyonla mücadeleden taviz verilmemesi ve önümüzdeki dönemde kurun reel olarak değer kazanamayacağı beklentisi, Türk Lirası mevduatta tarihi bir eşiğin geçilmesini sağladı.

TL’ye geçiş tam gaz devam ediyor! 10 trilyon sınırı aşıldı 2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük verilerine göre, TL mevduatın büyüklüğü 14 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, 10 trilyon sınırını aşarken, döviz hesaplarındaki çözülme tam gaz devam ediyor.

TL’ye geçiş tam gaz devam ediyor! 10 trilyon sınırı aşıldı 3

4.1 TRİLYONLUK ARTIŞ
BDDK verilerine göre 14 Haziran itibarıyla toplam mevduat 16.4 trilyon liraya ulaşırken, TL mevduatın büyüklüğü ise 10.3 trilyon lira oldu. TL mevduatta 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 1 trilyon 625 milyar liraya ulaştı.

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