Bu yıl emekli olana 4 kazanç: Refah payından kimler yararlanacak? Ne kadar promosyon verilecek?

2023'teki 2 milyon EYT'linin ardından, bu yıl da yaklaşık 400 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Bu yıl aylıklar bağlanırken refah payı ve 10 bin lira düzenlemesi de dikkate alınacak. Ayrıca promosyon ve ikramiye yolu açılacak...
EYT düzenlemesi ile geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl ise 400 bin kişiye daha aylık bağlanması bekleniyor. Emekli olan EYT'liler yaşlılık aylığının yanı sıra çalışıyorsa ikramiye ve promosyon gibi imkanlara da kavuşuyor.
Peki bu yıl emekli olacak kişiler hangi avantajları elde edecek? İşte detayları...