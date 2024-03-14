Bu yıl emekli olana 4 kazanç: Refah payından kimler yararlanacak? Ne kadar promosyon verilecek?

1 EYT düzenlemesi ile geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl ise 400 bin kişiye daha aylık bağlanması bekleniyor. Emekli olan EYT'liler yaşlılık aylığının yanı sıra çalışıyorsa ikramiye ve promosyon gibi imkanlara da kavuşuyor.

2 Peki bu yıl emekli olacak kişiler hangi avantajları elde edecek? İşte detayları...