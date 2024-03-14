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Bu yıl emekli olana 4 kazanç: Refah payından kimler yararlanacak? Ne kadar promosyon verilecek?

2023'teki 2 milyon EYT'linin ardından, bu yıl da yaklaşık 400 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Bu yıl aylıklar bağlanırken refah payı ve 10 bin lira düzenlemesi de dikkate alınacak. Ayrıca promosyon ve ikramiye yolu açılacak...

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 07:04 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:04
Bu yıl emekli olana 4 kazanç: Refah payından kimler yararlanacak? Ne kadar promosyon verilecek? 1

EYT düzenlemesi ile geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl ise 400 bin kişiye daha aylık bağlanması bekleniyor. Emekli olan EYT'liler yaşlılık aylığının yanı sıra çalışıyorsa ikramiye ve promosyon gibi imkanlara da kavuşuyor.

Bu yıl emekli olana 4 kazanç: Refah payından kimler yararlanacak? Ne kadar promosyon verilecek? 2

Peki bu yıl emekli olacak kişiler hangi avantajları elde edecek? İşte detayları...

Bu yıl emekli olana 4 kazanç: Refah payından kimler yararlanacak? Ne kadar promosyon verilecek? 3

EN AZ 10 BİN TL AYLIK
Ocak ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liraya yükseldi. Emeklilik için başvuran EYT'lilere de hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altındaysa aylığın bağlandığı tarihten itibaren 10 bin lira yatırılacak.

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