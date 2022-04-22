💸En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak! 🔔6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı! 📌Ek artış konusu ise...
Ocak ve Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak olan zam oranları oldukça merak ediliyor ve öncesinde bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. 6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenirken ek artış konusu da netleşmeye başladı. En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak ve konuyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Enflasyon oranlarına göre yapılan Temmuz maaş zammına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.
22.04.2022 12:10 - Son Güncelleme: 22.04.2022 12:11
Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında Temmuz ayı emekli maaş zammı yer alıyor ve ne kadar ödeme yapılacağı merak ediliyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor ve milyonlarca vatandaş bu imkandan faydalanıyor. 6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenmeye başladı. En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak ve enflasyon farkının hesaplara nasıl yansıyacağı merak edilenler arasında yer alıyor. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu emekli ve memurları yakından ilgilendiren bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.