💸En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak! 🔔6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı! 📌Ek artış konusu ise...

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında Temmuz ayı emekli maaş zammı yer alıyor ve ne kadar ödeme yapılacağı merak ediliyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor ve milyonlarca vatandaş bu imkandan faydalanıyor. 6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenmeye başladı. En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak ve enflasyon farkının hesaplara nasıl yansıyacağı merak edilenler arasında yer alıyor. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu emekli ve memurları yakından ilgilendiren bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.