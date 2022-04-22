RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 💸En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak! 🔔6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı! 📌Ek artış konusu ise...

💸En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak! 🔔6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı! 📌Ek artış konusu ise...

Ocak ve Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak olan zam oranları oldukça merak ediliyor ve öncesinde bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. 6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenirken ek artış konusu da netleşmeye başladı. En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak ve konuyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Enflasyon oranlarına göre yapılan Temmuz maaş zammına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

22.04.2022 12:10 - Son Güncelleme: 22.04.2022 12:11
🔔6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı! 💸En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak! 📌Ek artış konusu ise...

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında Temmuz ayı emekli maaş zammı yer alıyor ve ne kadar ödeme yapılacağı merak ediliyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor ve milyonlarca vatandaş bu imkandan faydalanıyor. 6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenmeye başladı. En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak ve enflasyon farkının hesaplara nasıl yansıyacağı merak edilenler arasında yer alıyor. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu emekli ve memurları yakından ilgilendiren bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
🔔6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı! 💸En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak! 📌Ek artış konusu ise...

Milyonlarca vatandaşın beklediği Temmuz artışlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran belli olmuştu.

🔔6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı! 💸En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak! 📌Ek artış konusu ise...

Buna göre üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı.

🔔6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı! 💸En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak! 📌Ek artış konusu ise...

Şimdi Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon hesabını yaptı.

🔔6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı! 💸En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak! 📌Ek artış konusu ise...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında artış alıyor. Memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 7 toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı da alacaklar. 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 olacağı tahmin ediliyor.

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