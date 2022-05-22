En düşük maaş 5 bin 376 Euro (56.000 TL) Danimarka'ya Türkiye'den işçi alımı yapılacak! Vasıflı- vasıfsız herkes başvurabilir! İşte kadrolar...

Danimarka işçi alımı başvurularına dair detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Danimarka'ya iş başvurusu nasıl yapılır?", "Danimarka hangi meslekte işçi arıyor?" sorularının yanıtı aranıyor. Danimarka yönetim, sağlık hizmetleri, eğitim, kişisel bakım ve daha birçok alanda, kendi ülkesindeki işgücü açığını kapatmak için personel alımı yapacak. İşte kadrolara dair merak edilenler!