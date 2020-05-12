RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Ekonomi En düşük faiz hangi bankada? 90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle bayram kredisi sunan bankalar

En düşük faiz hangi bankada? 90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle bayram kredisi sunan bankalar

90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle bayram kredisi sunan bankalar listesi haberimizde yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de bankaların bayram kredisi fırsatları oldu. Geçtiğimiz günlerde Akbank tarafından Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası açıklanmıştı. Bir banka daha bayram kredisi detaylarını açıkladı. TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat-Vakıf ve İş Bankası kredi faiz oranları araştırılıyor. 2020 Bayram Kredisi ürünleri; düşük faiz oranları, indirimli dosya masrafları ve küçük taksit tutarları ile en cazip ihtiyaç kredisi fırsatlarını sunuyorlar. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar bayram kredisi veriyor?

12.05.2020 11:22 - Son Güncelleme: 12.05.2020 11:22
90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle: En düşük faiz hangi bankada? İşte bayram kredisi sunan bankalar

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

* İş Bankası

* Akbank

GALERİ DEVAM EDİYOR
90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle: En düşük faiz hangi bankada? İşte bayram kredisi sunan bankalar

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş Bankası tarafından size özel belirlenen faiz oranıyla, 50.000 TL'ye kadar 60 aya varan vadeler ve 3 aya kadar geri ödemesiz dönemli "Anında Bayram Kredisi başvuruları başladı.

90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle: En düşük faiz hangi bankada? İşte bayram kredisi sunan bankalar

İşCep'ten Anında Bayram Kredisi başvurusu;

"Krediler" > "Anında Kredi Başvuru" veya
"Başvurular" > "Kredi" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek

İnternet Şubesi'nden Anında Bayram Kredisi başvurusu;

"Kredilerim" > "Anında Kredi" veya
"Başvuru-Ürünler" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.

90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle: En düşük faiz hangi bankada? İşte bayram kredisi sunan bankalar

Anında Bayram Kredisi ile bu döneme özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir, üstelik kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle: En düşük faiz hangi bankada? İşte bayram kredisi sunan bankalar

AKBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Akbank şubesi, 7/24 Akbank Mobil uygulaması, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi yattı mı? 0,49 faizli 5 Bin 10 Bin TL kredi başvuru sonuçları sorgu SMS linki!
6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi yattı mı? 0,49 faizli 5 Bin 10 Bin TL kredi başvuru sonuçları sorgu SMS linki!