En düşük faiz hangi bankada? 90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle bayram kredisi sunan bankalar
90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle bayram kredisi sunan bankalar listesi haberimizde yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de bankaların bayram kredisi fırsatları oldu. Geçtiğimiz günlerde Akbank tarafından Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası açıklanmıştı. Bir banka daha bayram kredisi detaylarını açıkladı. TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat-Vakıf ve İş Bankası kredi faiz oranları araştırılıyor. 2020 Bayram Kredisi ürünleri; düşük faiz oranları, indirimli dosya masrafları ve küçük taksit tutarları ile en cazip ihtiyaç kredisi fırsatlarını sunuyorlar. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar bayram kredisi veriyor?
İşCep'ten Anında Bayram Kredisi başvurusu;
"Krediler" > "Anında Kredi Başvuru" veya
"Başvurular" > "Kredi" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek
İnternet Şubesi'nden Anında Bayram Kredisi başvurusu;
"Kredilerim" > "Anında Kredi" veya
"Başvuru-Ürünler" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.
Anında Bayram Kredisi ile bu döneme özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir, üstelik kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.