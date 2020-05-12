Haberler Galeri Ekonomi 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi yattı mı? 0,49 faizli 5 Bin 10 Bin TL kredi başvuru sonuçları sorgu SMS linki!

6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi yattı mı? 0,49 faizli 5 Bin 10 Bin TL kredi başvuru sonuçları sorgu SMS linki!

6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi yattı mı? 0,49 faizli 5 Bin 10 Bin TL kredi başvuru sonuçları sorgu SMS linki... Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından 0,9 faizli 10 bin TL'ye kadar kredi desteği imkanı sunuluyor. Kamu bankaları tarafından başvurular 1 Nisan itibarıyla alınmaya başlandı. 6 ay ödemesi 36 vadeli krediye başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve kredilerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Peki, 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar? Çoğu kişi kredi sonuçlarının nasıl öğrenileceğini, başvuru ekranını ve sorgulama ekranını merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. İşte, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10 bin TL kredi sorgulama ekranı! Kredi başvurusu nasıl yapılır? Sonuçlar nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

12.05.2020 11:20 - Son Güncelleme: 12.05.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





