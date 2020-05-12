6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi yattı mı? 0,49 faizli 5 Bin 10 Bin TL kredi başvuru sonuçları sorgu SMS linki!
6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi yattı mı? 0,49 faizli 5 Bin 10 Bin TL kredi başvuru sonuçları sorgu SMS linki... Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından 0,9 faizli 10 bin TL'ye kadar kredi desteği imkanı sunuluyor. Kamu bankaları tarafından başvurular 1 Nisan itibarıyla alınmaya başlandı. 6 ay ödemesi 36 vadeli krediye başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve kredilerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Peki, 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar? Çoğu kişi kredi sonuçlarının nasıl öğrenileceğini, başvuru ekranını ve sorgulama ekranını merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. İşte, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10 bin TL kredi sorgulama ekranı! Kredi başvurusu nasıl yapılır? Sonuçlar nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...
Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yüzde 0.49 faiz oranlı temel ihtiyaç destek kredisini hayata geçirdi. Koronavirüs pandemisi sonrası kamu bankaları tarafından 5.000, 7.500 ve 10.000 TL'lik düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay ödemesiz kredi kampanyasına başvurular 1 Nisan'da başladı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar? İşte detaylar...
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.