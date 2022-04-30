En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlar bu haberi beliyor! Temmuz zammı...
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ikramiye verilecek mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi hükümet uzun süredir üzerinde çalıştığı bir düzenleyeyi tamamlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamada bulunması bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ek ikramiye olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ikramiye verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 26 Nisan Salı günü emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
GÖZLER 1 MAYIS'A ÇEVRİLDİ
Bu sözlerin ardından gözler 1 Mayıs'a çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem en düşük emekli maaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalar bulundu..
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli maaşına ilişkin şunları söyledi:
Bu sene Ağustos ayında toplu sözleşme artışı % 7 olacak. Ocak ayında da benzer bir artış yapılırken hükümet o zaman sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı, hem SSK ve BAĞKUR emeklilerin taban maaşını bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkararak %66'lık bir zam oldu hem de memur ve memur emeklileri için olan toplu sözleşme zammını iki buçuk puan arttırarak % 7,5'e çıkardı. Benzer bir sosyal refah payının Temmuz'da verilmesi konuşuluyordu.