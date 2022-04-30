En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlar bu haberi beliyor! Temmuz zammı...

Bu sene Ağustos ayında toplu sözleşme artışı % 7 olacak. Ocak ayında da benzer bir artış yapılırken hükümet o zaman sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı, hem SSK ve BAĞKUR emeklilerin taban maaşını bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkararak %66'lık bir zam oldu hem de memur ve memur emeklileri için olan toplu sözleşme zammını iki buçuk puan arttırarak % 7,5'e çıkardı. Benzer bir sosyal refah payının Temmuz'da verilmesi konuşuluyordu.